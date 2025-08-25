Ruba pistola a guardia giurata e minaccia pazienti in ospedale

Paura nell'ospedale di Massa tra il 24 e il 25 agosto, una persona è stata denunciata per aver causato il panico: un 34enne, paziente psichiatrico, ha estratto la pistola dalla fondina di una guardia e ha minacciato venti persone presenti. La comunicazione arriva dall'Asl Toscana Nord Ovest.

Il 34enne era nella zona fra il Triage pedonale e la sala di attesa numero 1 quando è successo tutto. Gli operatori sanitari hanno provveduto in tempi rapidi a mettere in sicurezza i pazienti e loro stessi in luoghi sicuri vicino a loro e hanno subito chiamato le forze dell’ordine.

Nel frattempo un’altra guardia giurata che si trovava in Pronto soccorso come paziente, unitamente alla guardia cui era stata sottratta l'arma, hanno provveduto a neutralizzare il paziente. Sono quindi giunte in PS anche le forze dell'ordine chiamate dal personale.

Dopo il colloquio con la Polizia e uno psichiatra e la perquisizione, il paziente è stato accompagnato nella sede del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC).

“Sono stati momenti di grande concitazione e di paura sia per gli utenti che per i nostri operatori – spiega il direttore dell’ospedale “Apuane” Giuliano Biselli – e siamo ovviamente dispiaciuti per l’accaduto, nei confronti di tutte le persone che si sono trovate in questa situazione. Nel contempo ringrazio di cuore il personale presente nella notte in Pronto soccorso per la prontezza dimostrata nel mettere in sicurezza in particolare gli utenti, di fronte a una minaccia reale. Verrà avviata una valutazione interna sull’episodio e si chiederà riscontro formale alla società che gestisce la vigilanza privata, pur ringraziando le due guardie giurate che, dopo che l’uomo si era impossessato dell’arma e quindi in una situazione di grande pericolo, sono riusciti a neutralizzare il paziente. Esprimo anche gratitudine alle forze dell’ordine, che sono intervenute in maniera tempestiva ed adeguata alle circostanze”.

Notizie correlate