Mercantia, Lega e FI Certaldo: "Ministero conferma i fondi. Ora rilanciare la qualità degli spettacoli"

"Il Ministero della Cultura ha confermato per Mercantia l’ammissione al bando "Festival e rassegne di teatro di strada" per il triennio 2025–2027, con uno stanziamento di 55.531 euro per l’edizione 2025". A renderlo noto sono in una nota congiunta Damiano Baldini ed Eliseo Palazzo per la Lega e Giuseppe Romano per Forza Italia: "Un risultato chiaro - commentano - che dimostra l'attenzione del Governo verso Certaldo e il suo festival".

Nel luglio scorso era emersa la mancata conferma del contributo economico del ministero a sostegno di Mercantia. I fondi erano risultati temporaneamente "congelati", secondo quanto emerso, in riferimento al settore nel quale richiedere i finanziamenti (Qui la notizia). Ora, dopo la nuova domanda inviata dal Comune, la conferma diffusa da Lega e FI Certaldo secondo i quali adesso "la palla passa all’Amministrazione comunale e alla direzione artistica, che hanno il compito di rilanciare la manifestazione. È sotto gli occhi di tutti il calo della qualità degli spettacoli e della capacità di attrarre pubblico: questi fondi non devono diventare routine, ma uno stimolo a proporre novità, idee fresche e spettacoli capaci di riportare entusiasmo e presenze".

Sui contributi, i gruppi locali aggiungono: "La cifra, pur leggermente inferiore a quella degli anni passati, è comunque molto più alta di quanto previsto dai "soliti" Consiglieri comunali, che ancora una volta si sono lanciati in polemiche prive di fondamento. Prima di parlare sarebbe opportuno leggere gli atti ufficiali, così da evitare le solite figure poco credibili". "Il nostro impegno – concludono Baldini, Palazzo e Romano – sarà quello di sostenere Mercantia nelle sedi istituzionali, ma anche di vigilare affinché le risorse pubbliche vengano usate bene, per un festival che torni davvero a crescere e a portare benefici concreti alla comunità".

