Mercantia, Lega e FI Certaldo: "Ministero conferma i fondi. Ora rilanciare la qualità degli spettacoli"

Politica e Opinioni Certaldo
Condividi su:
Leggi su mobile

Dopo il temporaneo "congelamento" le risorse stanziate ammontano a oltre 55mila euro: "Il festival torni a crescere"

"Il Ministero della Cultura ha confermato per Mercantia l’ammissione al bando "Festival e rassegne di teatro di strada" per il triennio 2025–2027, con uno stanziamento di 55.531 euro per l’edizione 2025". A renderlo noto sono in una nota congiunta Damiano Baldini ed Eliseo Palazzo per la Lega e Giuseppe Romano per Forza Italia: "Un risultato chiaro - commentano - che dimostra l'attenzione del Governo verso Certaldo e il suo festival".

Nel luglio scorso era emersa la mancata conferma del contributo economico del ministero a sostegno di Mercantia. I fondi erano risultati temporaneamente "congelati", secondo quanto emerso, in riferimento al settore nel quale richiedere i finanziamenti (Qui la notizia). Ora, dopo la nuova domanda inviata dal Comune, la conferma diffusa da Lega e FI Certaldo secondo i quali adesso "la palla passa all’Amministrazione comunale e alla direzione artistica, che hanno il compito di rilanciare la manifestazione. È sotto gli occhi di tutti il calo della qualità degli spettacoli e della capacità di attrarre pubblico: questi fondi non devono diventare routine, ma uno stimolo a proporre novità, idee fresche e spettacoli capaci di riportare entusiasmo e presenze".

Sui contributi, i gruppi locali aggiungono: "La cifra, pur leggermente inferiore a quella degli anni passati, è comunque molto più alta di quanto previsto dai "soliti" Consiglieri comunali, che ancora una volta si sono lanciati in polemiche prive di fondamento. Prima di parlare sarebbe opportuno leggere gli atti ufficiali, così da evitare le solite figure poco credibili". "Il nostro impegno – concludono Baldini, Palazzo e Romano – sarà quello di sostenere Mercantia nelle sedi istituzionali, ma anche di vigilare affinché le risorse pubbliche vengano usate bene, per un festival che torni davvero a crescere e a portare benefici concreti alla comunità".

Notizie correlate

Certaldo
Politica e Opinioni
30 Luglio 2025

Musica, incontri, politica: torna a Certaldo la Festa de l'Unità

Torna a Certaldo, come da tradizione estiva, la Festa de l’Unità nel borgo alto, presso la terrazza Calindri. Attesi ospiti politici di primo piano, si comincia domani, 31 luglio, con [...]

Toscana
Politica e Opinioni
15 Luglio 2025

Su Boccaccio è scontro Giuli-Galli della Loggia. Parrini (PD): "Correggere errore e riconoscere Comitato"

Si torna a parlare della 'bocciatura' del progetto di un Comitato Nazionale per le celebrazioni del 650esimo della morte di Giovanni Boccaccio. Nei giorni scorsi è scoppiato un botta e [...]

Firenze
Politica e Opinioni
7 Luglio 2025

Direttivo Lega provincia di Firenze, Eliseo Palazzo è il nuovo responsabile Enti Locali

Si è riunito nei giorni scorsi il Direttivo provinciale della Lega a Firenze e, fra i tanti oggetti all'Ordine del giorno, anche un cambio al timone degli Enti Locali: Eliseo [...]



Tutte le notizie di Certaldo

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina