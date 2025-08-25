Minacce a due dottoresse del pronto soccorso tramite social, denunciato utente

Due dottoresse del pronto soccorso dell’ospedale Apuane sono state minacciate con gravi offese e intimidazioni di morte tramite un profilo anonimo su Facebook. L’Asl Toscana nord ovest, dopo aver segnalato il post incriminato, ha informato direzione aziendale e ufficio legale, che hanno presentato denuncia ai Carabinieri del Nas e alla procura.

Il contenuto, ritenuto particolarmente violento, è stato rimosso dalla piattaforma. Alle due professioniste, molto scosse dall’accaduto, sono arrivati numerosi attestati di solidarietà, compreso quello ufficiale dell’Ordine dei medici di Massa-Carrara.

