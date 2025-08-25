Modifiche temporanee per la sosta e i parcheggi in piazza Guido Guerra

Nei prossimi giorni entreranno in vigore alcuni provvedimenti temporanei che riguarderanno la sosta in un tratto di piazza Guido Guerra, transito e sosta nelle vie e piazze interessate dalle manifestazioni "Pontorme in festa" e "Cascine in festa: una sera insieme 2025" che si terranno nella prima settimana di settembre.

Di seguito i provvedimenti nel dettaglio.

PIAZZA GUIDO GUERRA – Con ordinanza 340 del giorno 22 agosto 2025 per consentire il passaggio dei mezzi necessari al completamento dell’operazione di disinnesco dell’ordigno bellico, il giorno 31 agosto 2025, in orario dalle 9 alle 14, nel tratto dal civico n.28 al n.49 di piazza Guido Guerra, sarà adottato il divieto di sosta con rimozione forzata su ambi i lati.

PONTORME IN FESTA – Con ordinanza 338 del giorno 20 agosto 2025, modifica temporanea alla viabilità di via Pontorme, via Giro Mura Nord, piazza San Michele Arcangelo, piazza Marchetti, via della Chiesa, per poter svolgere la manifestazione socio culturale denominata “Pontorme in festa 2025”.

Saranno disposti i seguenti provvedimenti: divieto di transito di tutti i veicoli in via Pontorme, dal civico n.35 al civico n.122 compreso, dalle 14 del 6 settembre 2025 alle 24 del 7 settembre 2025; via Giro delle Mura Nord, nel tratto compreso tra via Guido Monaco e via Pontorme, dalle 14 del 6 alle 24 del 7 settembre 2025; piazza Marchetti, tutta, dalle 14 del 6 alle 24 del giorno 8 settembre 2025.

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati per le seguenti strade e piazze, dalle 14 del 6 alle 24 del giorno 7 settembre 2025 in via Pontorme, dal civico n.35 al civico n.122 compreso, nella piazzetta in corrispondenza del civico n.41, in piazza San Michele Arcangelo (tutta), via della Chiesa (tutta), via Giro delle Mura Nord (tratto compreso tra piazza Marchetti e via Pontorme) e in piazza Marchetti (tutta), divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di tutti i veicoli, dalle 14 del 6 alle 24 del giorno 8 settembre 2025.

CASCINE IN FESTA UNA SERA INSIEME 2025 – Con ordinanza 343 di oggi, lunedì 25 agosto 2025, per lo svolgimento dell’iniziativa denominata “Cascine in festa: una sera insieme 2025”, dalle 17 del giorno 6 alle 1 del giorno 7 settembre 2025, in via De Sanctis, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Meucci e il civico 15 di via De Sanctis, saranno adottati i divieti di sosta con rimozione forzata e di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità.

Le disposizioni non verranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento, sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

