Monitoraggio acque, Bundu (Toscana Rossa): "Male bilancio della Giunta Giani. Garantire autonomia Arpat"

"I risultati del monitoraggio triennale di ARPAT delle acque in Toscana registrano un peggioramento della loro qualità in tutta la Regione. Assistiamo ad un deperimento della qualità ecologica generale e all’aumento della presenza di inquinanti “eterni” come PFAS e metalli pesanti che entrano nella catena alimentare e sono collegati a tumori e malattie.

Il monitoraggio triennale per noi è anche il bilancio della politica ambientale della Giunta Giani del Centrosinistra: a 5 anni dall’insediamento e a 4 dallo scoppio dello scandalo Keu, la loro assenza di politica industriale e l’impoverimento degli strumenti per la tutela dell’ambiente, ricordiamo che i lavoratori di ARPAT sono in agitazione sindacale dal 2023 per denunciare il taglio di finanziamenti voluto dalla Giunta, presentano il conto", così Antonella Bundu - candidata Presidente della Giunta Regionale per Toscana Rossa.

"Il settore manifatturiero è in crisi, la riconversione sostenibile delle aziende è ferma e il patrimonio ambientale della nostra Regione è in continuo deterioramento. Una maggioranza che non ha saputo guidare l’industria verso il bene comune, ma si è messa a disposizione per facilitare la vita degli imprenditori, ha portato la Regione ad essere sempre più inquinata e insalubre. Come Toscana Rossa lavoreremo per una Regione che si faccia promotrice di una politica industriale volta alla creazione di una manifattura sostenibile, investendo risorse e competenze per indirizzare le aziende alla riconversione ecologica tramite finanziamenti specifici ed entrando nel capitale delle aziende quando necessario, dando priorità al ruolo diretto del pubblico, come indicato anche dalle proposte nate durante il percorso di lotta GKN. Inoltre è necessario rafforzare l’indipendenza di ARPAT ripristinandone i finanziamenti e garantendone una governance autonoma, solo così renderemo l’Agenzia uno strumento per tutte le amministrazioni locali nella tutela dell’ambiente".