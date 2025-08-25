Si avvicina il Palio del Cerro: ufficializzati i nomi dei pittori

A pochi giorni dal Palio del Cerro sono stati resi noti i nomi degli artisti incaricati di dipingere i Palii del 6 e del 13 settembre prossimi.

Bruno Sabatini

Bruno Sabatini è il pittore del drappo per la contrada vincitrice del Palio. È un autodidatta. Vive e crea le sue opere a Cerreto Guidi. Il disegno e la pittura sono entrati a far parte della sua vita sin dall’infanzia e lo hanno accompagnano per tutti questi anni. Il primo premio lo ricevette ad appena 14 anni, nel settore giovanile dell’estemporanea, che allora si teneva alla Villa Medicea di Cerreto Guidi. In seguito, tante le mostre che lo hanno visto protagonista nelle Cantine Verdi a Cerreto, insieme ai compianti Claudio Caioli e Fabrizio Borghini. Le sue opere si trovano oltre che sui libri, cataloghi e riviste d’arte, in collezioni private, enti pubblici e luoghi di culto.

Gianni Ceccatelli

Gianni Ceccatelli è invece il pittore del Palio dei Ragazzi. Vive e crea le sue opere a San Miniato. È noto per il suo stile eclettico e l’uso di accostamenti geometrici che trasmettono un’energia vibrante. È uno dei protagonisti dell’Associazione “Colori in Corso” da 25 anni. Numerose le mostre personali e collettive. La più recente “Oscillazioni Contemporanee”, insieme a Claudio Occhipinti e Lorella Consorti, organizzata in gennaio dal Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci.

Silvana Livi

Silvana Livi è la pittrice del drappo per Santa Liberata. È nata a Empoli. Autodidatta, ha frequentato scuole private tra cui la Scuola Libera del Nudo all’Accademia di Firenze. La sua attività inizia nei primi anni ’80 con esposizioni collettive e mostre personali. La capacità espressiva e la fisicità dei suoi nudi si affermano nella mostra personale del 1996 al Palazzo Comunale di Empoli. La critica segnala la freschezza del segno, l’assenza di allegorie nelle forme, l’intensità dei colori. Partecipa a numerose mostre di pittura ottenendo frequenti segnalazioni e premi.

I 3 drappi saranno svelati nella suggestiva cerimonia, che si svolgerà la sera di giovedì 4 settembre. Contestualmente sarà inaugurata una mostra dei 3 pittori alla Palazzina dei Cacciatori, che sarà visitabile per tutto il Settembre Cerretese, insieme alla mostra dei Pittori dell'Infiorata e dei fotografi che hanno partecipato al concorso Una Foto per Isabella.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

