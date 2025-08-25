Scomparsa di Meri Malucchi, il cordoglio di Empoli: "Hai reso lo sport protagonista di un grande messaggio sociale"

Nella serata del 6 maggio 2025 durante la cerimonia istituzionale della ventinovesima edizione del ‘Premio Albano Aramini’, al Cinema La Perla (via dei Neri 5) a Empoli, tutta la platea si alzò in piedi per “alzare il muro” a favore della raccolta fondi per la ricerca e le terapie contro malattie che troppo spesso riescono a vincere.

Ieri, Meri Malucchi ha alzato il muro un’ultima volta e nella sua dignità di donna sportiva che non si è mai arresa, una vera combattente, ex pallavolista, conosciuta in tutta la regione Toscana, ha giocato in serie A1 e A2 per poi essere una grande allenatrice, ci ha lasciato.

Sui social gli accorati pensieri della comunità empolese e non solo. Stretti in un profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia, il sindaco del Comune di Empoli Alessio Mantellassi con commozione ha espresso queste parole: “Non tutte le partite finiscono come vorremmo. Ma Meri Malucchi, ex pallavolista, ne ha giocata una difficilissima. Contro un nemico troppo grande. E l’ha fatto con speranza, dolcezza, gentilezza e tanta grinta. L’ha giocata coinvolgendoci tutti. Facendoci crescere tutti. Ci hai chiesto di “alzare il muro” insieme, usando lo sport per un messaggio sociale potente. Io sono grato a te per avermi coinvolto. È grato a Gianni per avermi consentito di conoscerti. Durante il Premio Aramini li abbiamo premiati entrambi per aver reso lo sport protagonista di un grande messaggio sociale. Ora spero che tu sia nella Pace”.

Alle parole del sindaco Mantellassi si sono aggiunte quelle dell’assessora allo Sport del Comune di Empoli, Laura Mannucci che domani (martedì 26 agosto 2025), parteciperà in rappresentanza della comunità empolese alle esequie che si terranno alle 10, nella chiesa di Santa Maria dell’Assunta (Quarrata). “Uno dei momenti più toccanti dell'ultima premiazione del "Premio Aramini" avvenuta lo scorso maggio all'ex Cinema La Perla, quando tutta la platea ha "alzato il muro" per te Meri. Oggi purtroppo è un giorno triste anche per tutta la nostra comunità, perché hai perso la tua battaglia e hai lasciato questa terra, ma il seme che hai gettato continuerà a germogliare in futuro. Quel muro Meri non verrà mai abbattuto!”.

L’edizione 2025 del ‘Premio Aramini’ ha visto conferire a Meri Malucchi e Gianni Assirelli la menzione per la realizzazione e promozione della campagna di sensibilizzazione “Meri team-Alziamo il muro”.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

