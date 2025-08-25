Senese più resiliente: dalla Regione nuove risorse per la difesa del suolo

La Giunta regionale, con la delibera approvata l’11 agosto, ha rimodulato le risorse destinate ai progetti infrastrutturali dei Comuni, orientando, per l’intero territorio toscano, oltre 6,8 milioni di euro a interventi di protezione dal rischio frane e dissesto idrogeologico.

Continua così l’impegno della Regione Toscana per la difesa del suolo, un lavoro costante che guarda alla riduzione del rischio per i territori e le comunità. Sono comunque salvaguardati i progetti di riconversione energetica presentati dai Comuni delle Aree interne risultati ammissibili o ammissibili con riserva.

È inoltre previsto un meccanismo di riparto di “secondo livello” per riassegnare eventuali economie qualora, entro il 22 settembre 2025, alcune domande risultassero non ammissibili dopo le verifiche di dettaglio.

Le risorse saranno destinate a interventi contro il dissesto secondo criteri di priorità, procedendo con un’opera alla volta per ciascuna area interna. In caso di scelta tra più progetti, avrà la precedenza quello con l’indicatore di risultato più alto, ovvero capace di garantire maggiori benefici in termini di prevenzione e riduzione del rischio.

“Continua l’impegno della Regione nell’opera di messa in sicurezza dei territori con risorse destinate a interventi di manutenzione e prevenzione in tutta la Regione”, nelle parole del presidente Eugenio Giani.

“Parliamo – continua Giani – di opere destinate ad assicurare costante attenzione verso la cura del nostro patrimonio ambientale e territoriale e verso i comuni toscani che possono così intraprendere i lavori necessari alla tutela delle loro comunità”

“La crisi climatica, con eventi meteo sempre più estremi e imprevedibili – spiega l’assessore all’Ambiente, Difesa del Suolo e Protezione Civile Monia Monni - provoca fenomeni di frane, alluvioni e dissesto idrogeologico che mettono sotto pressione i nostri territori. Per questo è necessario attuare la transizione ecologica, ma nel frattempo è altrettanto indispensabile rendere le comunità più resilienti. È in questa logica che si inseriscono gli interventi che oggi finanziamo: opere concrete per il ripristino delle frane e la riduzione del rischio. Con questo stanziamento confermiamo l’impegno della Regione Toscana al fianco dei Comuni e degli enti territoriali, mettendo al centro la difesa del suolo come priorità per le nostre comunità.”

Nel dettaglio, in provincia di Siena la Regione interviene a Montalcino finanziando, fra gli altri, i lavori di consolidamento e messa in sicurezza della strada comunale di Abbadia Ardenga. A San Quirico D’Orcia è previsto il potenziamento del tratto tombato del Fosso di Bagno Vignoni, con la finalità di mitigare il rischio idraulico per l’abitato.

Nel comune di Chianciano Terme nuove risorse per il secondo stralcio dei lavori di consolidamento della frana lungo la strada Vecchia Senese, mentre a Cetona prende il via il censimento e recupero delle cantine nel nucleo storico.

In tutta la provincia il programma dei finanziamenti prevede anche i lavori di ripristino della frana sulla SP 41 di Trevinano e la messa in sicurezza dei versanti a rischio caduta massi in località Valsozza.

Fonte: Regione Toscana