Servizi sociali e Centri per l'impiego insieme per l'inclusione: firmato il protocollo nell'Empolese Valdarno Valdelsa

Anche nell’Empolese Valdarno Valdelsa, servizi sociali e Centri per l’Impiego fanno stabilmente squadra per offrire un supporto personalizzato e integrato a chi si trova in condizioni di particolare fragilità sociale e lavorativa. Attraverso il SILL, i Centri per l'Impiego e la Società della Salute lavoreranno fianco a fianco per garantire un percorso più efficace verso l'inclusione e l'autonomia.

La Società della Salute del territorio e le articolazione dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego della zona hanno sottoscritto presso la sede il Centro per l’Impiego di Empoli (FI) il Protocollo d’intesa che rende permanente SIIL, il “Servizio Integrato Inclusione e Lavoro”, dando una cornice formale a una buona pratica già avviata negli scorsi anni. Hanno firmato il Protocollo, la Presidente della SdS Empolese Valdarno Valdelsa e Sindaca di Castelfiorentino Francesca Giannì e le dirigenti di ARTI Monica Becattelli e Stefania Dini, alla presenza dell’assessora con delega alla formazione professionale e al lavoro Alessandra Nardini, mentre l'assessora alle politiche sociali Serena Spinelli ha partecipato in videocollegamento.

Dopo le intese siglate in Valdinievole, Valli Estrusche, Valdarno aretino, Lunigiana e Valdera-Alta Val di Cecina, il Protocollo sottoscritto oggi è il sesto e consoliderà anche in questa parte della Toscana, in cui sono attivi, nella zona della SdS, i Centri per l’Impiego di di Empoli, Castelfiorentino, Santa Croce Sull’Arno e gli Sportelli territoriali di Fucecchio e Cerreto Guidi, l’équipe multidisciplinare che elaborerà e seguirà nella Zona distretto percorsi personalizzati di inclusione lavorativa e cittadinanza calibrati sulle esigenze e i particolari bisogni complessi di persone già seguite dai servizi sociali.

“Con questo Protocollo – ha dichiarato il presidente Eugenio Giani – consolidiamo un modello di collaborazione che unisce i servizi sociali e quelli per l’impiego, con l’obiettivo di costruire percorsi realmente personalizzati e capaci di restituire dignità, autonomia e opportunità di lavoro a chi vive situazioni di maggiore fragilità. È un impegno che rafforza la coesione sociale nei territori e che conferma la volontà della Regione di essere vicina a tutte le comunità locali, valorizzando esperienze innovative come il SIIL e rendendole patrimonio comune in tutta la Toscana”.

“Prosegue l’impegno per rendere più strutturata una presa in carico unica e integrata grazie ad una sempre maggiore collaborazione sempre tra sociale e servizi pubblici per l'impiego”, hanno spiegato le assessore Nardini e Spinelli. “L’équipe – hanno aggiunto – sarà composta da personale dedicato e potrà farsi carico a 360 gradi dei bisogni delle persone che vivono situazioni di svantaggio multidimensionale, povertà ed esclusione sociale, e presentano bisogni complessi che richiedono un approccio unitario e multidisciplinare favorendo dunque una reale inclusione sociale e lavorativa”.

La firma del Protocollo è un ulteriore passo avanti nel percorso che la Regione Toscana sta portando avanti verso una sempre più stretta interazione tra servizi sociali e del lavoro in tutti i suoi territori. Il percorso di nascita del SIIL ha preso avvio nel 2021 dalla Comunità di Pratica per l’inclusione sociale (nata nel 2020 dalla collaborazione tra Regione Toscana, ANCI Toscana e l’Istituto di Ricerca Sociale di Milano IRS) ed è proseguito sulla spinta della definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali, del Piano Attuativo Regionale del Programma GOL (il programma di riforma delle politiche attive del lavoro finanziato con il PNRR) e della disciplina dell’Assegno di Inclusione. Un percorso che ha portato alla definizione da parte della giunta regionale delle linee guida generali del SIIL e di quelle operative per la costituzione delle équipe interdisciplinari.

La nuova équipe unica sociale-lavoro avrà inizialmente una composizione “essenziale” di cui faranno parte personale dei servizi sociali, operatrici e operatori dei Centri per l’Impiego, per poi ingrandirsi in una versione “allargata”, a cui parteciperanno tutti i servizi pubblici ed i soggetti del terzo settore interessati.

Si configura come servizio di secondo livello, dunque non ad accesso diretto ma entra in gioco dopo la segnalazione da parte di altri servizi ed enti del terzo settore. “SIIL non duplicherà i servizi esistenti, ma produrrà una integrazione strutturale diretta a favorire i percorsi di occupabilità di persone con bisogni complessi, tutelando le loro aspirazioni”, hanno sottolineato le assessore, confermando l’obiettivo di estendere il servizio anche in altre aree della Toscana.

