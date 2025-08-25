Sorpresi a rubare in uno studio legale, arrestati

A Firenze la polizia ha arrestato due uomini sorpresi mentre rubavano all’interno di uno studio legale situato in Via Francavilla. Si tratta di un 44enne e un 35enne, tutti e due di origini tunisine. La segnalazione è arrivata da un residente che ha visto i due armeggiare in maniera sospetta nei pressi della serranda di uno studio professionale.

Gli agenti hanno trovato i due all’interno del locale, intenti a rovistare nei cassetti delle scrivanie presenti nell’attività. Entrambi sono stati immediatamente fermati e sottoposti a controllo: sono stati trovati in possesso di strumenti atto allo scasso e perciò sono stati denunciati in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.

