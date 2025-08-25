Targa del Consiglio regionale all’Associazione Firenze in Armonia. La cerimonia di consegna del riconoscimento, con il presidente dell’Assemblea toscana, Antonio Mazzeo, si svolgerà mercoledì 27 agosto 2025, alle 10.30, in sala Gonfalone di palazzo del Pegaso.
Firenze in Armonia è un’associazione benefica, senza fini di lucro, punto d’incontro per gli amanti della cultura, dell’amicizia e della solidarietà.
L’accesso sarà consentito, previa esibizione di valido documento di identità, nei limiti dei posti previsti ai sensi della normativa in materia di sicurezza. I media che intendano partecipare in presenza dovranno fare richiesta tramite mail all’ufficio stampa del Consiglio regionale
Fonte: Toscana Consiglio Regionale
