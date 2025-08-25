Torna a Certaldo alto la Fiera del Libro Fiammetta

Nel cuore del borgo medievale di Certaldo torna la Fiera del Libro Fiammetta, giunta alla sua terza edizione, in un anno speciale che celebra i 650 anni dalla morte di Giovanni Boccaccio. Organizzata da Federighi Editori in collaborazione con il Premio Letterario Giovanni Boccaccio e il Comune di Certaldo, la fiera si conferma come uno degli appuntamenti culturali più attesi della Valdelsa. Nella corte di Palazzo Pretorio, nei giorni della Fiera, si terrà in via eccezionale l'annullo filatelico per i 650 anni dalla morte Boccaccio.

Editori e libri per tutte le età: La fiera ospiterà editori da tutta Italia, con proposte per adulti e bambini, presentazioni di libri, laboratori, letture animate e incontri con autori. Gli stand saranno aperti ogni giorno dalle 11:00 alle 20:00 nelle sale storiche di Palazzo Pretorio.

Programma Eventi Fiammetta

Venerdì 12 settembre

• Ore 11:00: Apertura stand editoriali

• Ore 16:00: Inaugurazione ufficiale della fiera e delle mostre degli

acquerelli di Massimo Tosi e degli acquerellisti Valdelsani

• Ore 18:00: Presentazione del libro Identikit di un amore di Elettra

Groppo – Elmi’s World

Sabato 13 settembre

• Ore 15:00: Presentazione del libro "Figli amati male" – Arbor

Libri, con Basilio Petruzza, modera Claudia Centi

• Ore 16:00: Presentazione del "I luoghi del Boccaccio negli

acquerelli di Massimo Tosi"

• Ore 18:00: Presentazione del libro "Tempo" – CDM Edizioni e

presentazione del corso di scrittura "Dall’ispirazione alla stesura del libro" con Elisabetta Lubrani e Claudia Centi.

• Ore 18.30: Spettacolo di Burattini a cura di Proloco Certaldo

Domenica 14 settembre

• Ore 11:00–13:00: Circolo Poeti e Scrittori: Rina Gambini presenta

Giovanni Boccaccio – Il mercante mancato e Nicola Baronti presenta Voli Vinciani – Il sogno di Leonardo nella sua terra. Conduce l’editore Alessandra Ulivieri – Ibiskos.

• Ore 17:30: Presentazione Il Piccolissimo Decameron raccontato dalle

bambine e dai bambini delle scuole di Certaldo – Federighi Editori. A seguire spettacolo teatrale "Chichibio e la gru" nel loggiato di Palazzo Pretorio, a cura della Compagnia Teatrale “I Cettardini”.

• Ore 18.30: Spettacolo di Burattini a cura di Proloco Certaldo

Premio Letterario Giovanni Boccaccio – 44ª edizione Sabato 13 settembre – Teatro Multisala Boccaccio Cerimonia di premiazione con:

• Melania Mazzucco – Letteratura

• Ezio Mauro – Giornalismo

• Claudio Baglioni – Etica della comunicazione

Presiede la giuria Walter Veltroni, con Antonella Cilento, Roberto De Ponti, Marta Morazzoni, Paolo Ermini, Agnese Pini e Simona Dei

Eventi collaterali del Premio:

• Venerdì 12 settembre, Sala del Vicario, Palazzo Pretorio, ore

17:30: Marco Malvaldi presenta il suo nuovo romanzo Piomba libera tutti

• Sabato 13 settembre, Sala del Vicario, Palazzo Pretorio, ore 12:00:

Walter Veltroni presenta Iris, la libertà (Rizzoli) e Giorgio Van Straten presenta La ribelle. Vita straordinaria di Nada Parri (Laterza) ...e molti altri! Per info https://www.premioletterarioboccaccio.it/

Mostre d'arte a Palazzo Pretorio

• I luoghi del Boccaccio negli acquerelli di Massimo Tosi

• Acquerellisti Valdelsani – esposizione collettiva

📍 Informazioni utili

📅 12–14 settembre 2025

📍 Palazzo Pretorio, Certaldo Alto

🕚 Dalle 11:00 alle 20:00

🎟️ Ingresso libero

📞 +39 338 178 3455

🌐 Federighi Editori – Sito ufficiale

📱 Social – Federighi Editori

Fonte: Ufficio stampa

