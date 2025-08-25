Un pomeriggio di pesca e divertimento per i più piccoli al Lago Ulivi

Sabato 30 agosto torna l’appuntamento con “Un pomeriggio con i bambini” presso il Lago Ulivi, iniziativa promossa dal Club Amici della Pesca Empoli in collaborazione con la Sagra del Bombolone delle Casenuove di Empoli.

La giornata, pensata per avvicinare i più giovani alla pesca sportiva e ai momenti di socialità all’aria aperta, prenderà il via alle 14.00 con l’inizio delle attività di pesca e si concluderà alle 18.00. Per chi fosse sprovvisto di attrezzatura, saranno messe a disposizione canne da pesca dell’organizzazione.

Alle 19.00, al termine delle attività, tutti i partecipanti si ritroveranno presso la Sagra del Bombolone per la cerimonia di premiazione. Saranno consegnati gadget da pesca e, come tradizione, non mancheranno i celebri bomboloni caldi, simbolo della festa e momento conviviale molto atteso.

Un’iniziativa che unisce sport, natura e tradizione, con l’obiettivo di regalare ai bambini e alle loro famiglie un pomeriggio di divertimento e condivisione.