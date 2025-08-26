A Tavola con il tartufo nero, prosegue la rassegna a Montopoli

Prosegue giovedì 28 agosto con il doppio appuntamento alla Bottega Toscana di Marti e ai Quattro Gigli di Montopoli la prima rassegna enogastronomica dedicata al tartufo nero: “A tavola con il tartufo nero”. Per i mesi di agosto e settembre ogni giovedì i locali che hanno aderito all’iniziativa proporranno a turno un menù pensato per esaltare il principe della tavola estiva: il tartufo nero. Dopo le tappe che hanno visto coinvolti i ristoranti l’Eremita, Velvet e Ganzo adesso l’attesa è per il menù preparato dalla Bottega Toscana di Marti e dall’aperitivo in programma all’albergo montopolese i Quattro Gigli.

Per Montopoli si tratta di un ulteriore passo nel percorso avviato con l’ingresso nell’Associazione Nazionale Città del Tartufo. Una rassegna nata da un proficuo dialogo dell’amministrazione comunale con i locali e le attività del comune per creare una vera e propria rete di luoghi in cui si può trovare il tartufo. Un progetto articolato che ha tra gli obiettivi lo sviluppo turistico e l’affermazione di Montopoli sempre più come terra di tartufi. In quest’ottica, lo ricordiamo, va la realizzazione di un adesivo e di una vetrofania che è stata consegnata a chi è entrato a far parte di questa rete. Un marchio che serve a identificare chi lavora il tartufo. “Qui il tartufo è di casa” si legge nell’adesivo. Un modo per valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio e incrementare il senso di appartenenza a una comunità.

La rassegna prosegue con i giovedì di settembre: il 4 con l’Antica Macelleria Norcineria Marianelli, l’11 con il Dolcevita, doppio appuntamento il 18 settembre con il ristorante Mo del pastificio Morelli e la Bottega del gusto e il 25 settembre all’Ostacolo. Tartufo è anche pizza grazie ai gusti proposti da Sì Pizza il 4 settembre e Pirupizza l’11 settembre.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno- Ufficio stampa