Ai domiciliari vendeva droga dal balcone di casa, arrestato 23enne

Cronaca Cascina
Condividi su:
Leggi su mobile

I Carabinieri della Stazione di Cascina hanno arrestato in flagranza un 23enne, già ai domiciliari, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è avvenuto nel tardo pomeriggio del 22 agosto, durante un controllo volto a verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare. I militari hanno sorpreso il giovane mentre calava dal balcone un sacchetto legato a una fune, da cui un acquirente ha prelevato un involucro contenente 0,25 grammi di cocaina.

La perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare ulteriori 0,29 grammi di cocaina e 0,25 grammi di hashish. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Pisa come assuntore di droga.

Su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, l’arrestato è stato inizialmente sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, celebrato il giorno successivo, che ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

Notizie correlate

Pisa
Cronaca
24 Agosto 2025

Controlli nel Pisano e nel Cuoio, 11 patenti ritirate e 11 denunce

È di dodici persone denunciate in stato di libertà il bilancio dei controlli intensificati svolti nel corso della settimana dai Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa. Le pattuglie dei Nuclei [...]

Palaia
Cronaca
22 Luglio 2025

Palaia diventa il sedicesimo 'Comune Sostenibile' della Toscana

Palaia diventa il sedicesimo comune sostenibile della Toscana. Con Capannoli, Cascina, San Giuliano Terme e Terricciola, tra i comuni della provincia di Pisa all'interno della Rete dei Comuni sostenibili. È [...]

Cascina
Cronaca
30 Giugno 2025

Incidente nel Pisano, muore un motociclista di 60 anni

A Cascina, un motociclista di 60 anni, residente a Crespina Lorenzana, è morto in un incidente stradale avvenuto la mattina del 30 giugno. L’uomo è stato trovato già a terra [...]



Tutte le notizie di Cascina

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina