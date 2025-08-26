Ai domiciliari vendeva droga dal balcone di casa, arrestato 23enne

I Carabinieri della Stazione di Cascina hanno arrestato in flagranza un 23enne, già ai domiciliari, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è avvenuto nel tardo pomeriggio del 22 agosto, durante un controllo volto a verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare. I militari hanno sorpreso il giovane mentre calava dal balcone un sacchetto legato a una fune, da cui un acquirente ha prelevato un involucro contenente 0,25 grammi di cocaina.

La perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare ulteriori 0,29 grammi di cocaina e 0,25 grammi di hashish. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Pisa come assuntore di droga.

Su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, l’arrestato è stato inizialmente sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, celebrato il giorno successivo, che ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

