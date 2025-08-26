Arrestati tre uomini dopo inseguimento: sequestrati quasi 500 grammi di eroina

L'operazione del Commissariato di Empoli: due agenti sono stati aggrediti nel tentativo di fuga

Tre cittadini nigeriani di 26, 33 e 38 anni sono stati arrestati ieri sera dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’operazione di contrasto allo spaccio di stupefacenti. L’azione congiunta degli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Toscana e del Commissariato di Empoli si è conclusa con il sequestro di quasi mezzo chilo di eroina.

I tre, a bordo di una Fiat Punto, non si sono fermati a un posto di controllo e hanno tentato la fuga. Dopo un breve inseguimento, il conducente è stato bloccato, mentre gli altri due hanno cercato di dileguarsi a piedi. Uno di loro, nel tentativo di opporsi all’arresto, ha aggredito i poliziotti con calci e pugni, provocando contusioni a due agenti.

La perquisizione personale e del veicolo ha portato al rinvenimento di 485 grammi di eroina suddivisi in 44 ovuli, oltre a piccole quantità di hashish e marijuana, 990 euro in contanti e quattro telefoni cellulari.

I tre sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Su disposizione della Procura di Firenze, sono stati condotti nel carcere di Sollicciano. Il conducente dell’auto è stato inoltre sanzionato per non essersi fermato all’alt e per guida senza patente, mai conseguita.

