Arresti dopo inseguimento, Di Stefano (FdI): "Brillante operazione della polizia di Empoli"

"Desidero esprimere la mia piena soddisfazione per la brillante operazione condotta dalla Polizia di Stato di Empoli e dagli uomini del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, che, lo scorso 25 agosto, ha portato all’arresto di tre soggetti sorpresi con un’ingente quantità di sostanze stupefacenti pronte per lo spaccio. Dalla notizia stampa si legge che sono stati rinvenuti e sequestrati 485 gr di eroina suddivisa in 44 ovuli, 0,85 gr. di hashish, 0,54 gr. di marijuana, 990 euro in contanti e 4 telefoni cellulari. Ancora una volta, le nostre forze dell’ordine hanno dimostrato professionalità, prontezza e coraggio, operando in condizioni non prive di rischi, come dimostrano le resistenze e le aggressioni subite dagli agenti nel corso dell’arresto, i quali venivano colpiti con pugni e calci da uno di questi riportando lesioni personali".

Così Danilo Di Stefano, responsabile del Dipartimento Sicurezza e Legalità di Fratelli d’Italia Provinciale Firenze e consigliere comunale di FdI Empoli, commenta la notizia diffusa oggi dalla stampa locale. "Alla Polizia di Stato empolese – prosegue Di Stefano – va il nostro ringraziamento più sincero e la nostra totale vicinanza, senza alcuna riserva. Il loro lavoro quotidiano, spesso silenzioso ma fondamentale, è un presidio insostituibile a tutela della sicurezza e della legalità, garanzia per tutti i cittadini onesti che vogliono vivere in una comunità sicura e libera dalla piaga della droga".

"Come Fratelli d’Italia – conclude Di Stefano – continueremo a sostenere le forze dell’ordine e a lavorare nelle istituzioni affinché siano messe nelle condizioni di svolgere al meglio il loro compito, con strumenti adeguati e con il giusto riconoscimento al valore e alla dedizione che ogni giorno dimostrano sul territorio".

Fonte: Fratelli d'Italia Empoli