Casa della Comunità Le Piagge, lo sportello amministrativo passa da 3 a 5 giorni di apertura a settimana

Novità importante per i cittadini del quartiere 5 nella zona di Le Piagge. A partire da lunedì 1° settembre 2025 lo sportello amministrativo della Casa della Comunità Le Piagge sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, anziché tre volte a settimana (il lunedì, il mercoledì ed il venerdì) come avveniva finora. Lo sportello ha una media mensile di accessi pari a circa 720 utenti (180 a settimana).

Questa scelta rientra in un graduale potenziamento del sistema di accoglienza per l’accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari nei territori dell’Asl Toscana centro, in linea con lo sviluppo delle Case della Comunità, punto di riferimento per la salute e i servizi di prossimità.

L’apertura dello sportello amministrativo dal lunedì al venerdì presso la Casa della Comunità Le Piagge offrirà, così, un servizio più ampio e accessibile per tutta l’utenza. Lo sportello sarà operativo, infatti, tutti i giorni dal lunedì al venerdì in accesso diretto dalle 8:00 alle 12:30 per il rilascio dell'attestato di esenzione per età e reddito o per condizione o per patologia, per la prenotazione delle prestazioni specialistiche, per la richiesta di ausili, per le istanze di astensione dal lavoro per gravidanza a rischio e anche su appuntamento per le pratiche di anagrafe sanitaria.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio stampa

Notizie correlate