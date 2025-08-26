Disabile in carrozzina rapinato in strada a Firenze, annunciato presidio alla Prefettura

L’episodio è stato denunciato dal Comitato Cittadini Attivi San Jacopino.

Un disabile in carrozzina è stato rapinato della catenina d’oro che portava al collo ieri pomeriggio in via Toselli, a Firenze. L’episodio è stato denunciato dal Comitato Cittadini Attivi San Jacopino.

“Due cosiddetti maranza, sicuramente minori, hanno aspettato che il povero portatore di handicap fosse sotto il ponteggio dei lavori di ristrutturazione dell’edificio e gli hanno strappato la catena d’oro”, racconta il presidente del comitato, Simone Gianfaldoni. Il ragazzo stava rientrando a casa con la spesa da un supermercato. Le telecamere di un negozio vicino dovrebbero aver ripreso la scena, avvenuta in pochi secondi, prima che i rapinatori si dileguassero. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

“C'è immobilismo da parte delle istituzioni, non capiscono la gravità della situazione e l'esasperazione dei cittadini”, conclude Gianfaldoni, annunciando un presidio per la sicurezza davanti alla prefettura, in via Cavour, previsto per lunedì 8 settembre.

