Firenze, chiusi temporaneamente tre contenitori stradali dei rifiuti in via del Podestà

Plures Alia informa che, a causa dei lavori previsti da Publiacqua in via del Podestà, per motivi di sicurezza si procederà alla chiusura temporanea di tre contenitori stradali che si trovano nella zona interessata dal cantiere. Il provvedimento resterà in vigore fino al 12 settembre.

Al fine di ridurre il disagio dei residenti ed evitare ripercussioni sui servizi di raccolta, si invitano gli utenti delle zone interessata a utilizzare le postazioni ubicate nelle aree limitrofe, per esempio quelle di via Orsini, di piazza Acciaioli e di via Ser Lapo Gavacciani, composte da contenitori destinati ai diversi materiali: organico per gli scarti di cibo, sfalci, verde e potature, imballaggi per i contenitori in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak, vetro, residuo non differenziabile, quindi, rifiuti non riciclabili che non sono ammessi nelle altre raccolte.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Plures Alia tramite Aliapp, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

