Francesco Fiore ai mondiali trapiantati: "Vivere la vita fino in fondo è possibile"

"Partecipare a queste gare è per me più di una sfida sportiva: è celebrare la vita e la possibilità di rinascere grazie alla donazione di organi. Non sono tornato a casa con una medaglia, ma ogni partita è stata un’occasione per superare i miei limiti e dimostrare che è possibile vivere la propria vita fino in fondo. Lo sport resta per me uno strumento potente di motivazione, inclusione e rinascita, e continuerò a gareggiare portando con me un messaggio di speranza per tutti coloro che affrontano grandi difficoltà". Con queste parole Francesco Fiore, testimonial dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese per la donazione di organi, ha commentato la sua partecipazione ai World Transplant Games 2025 che si sono tenuti a Dresda, in Germania. Il tennista materano, che aveva ottenuto due titoli mondiali nel 2023 in Australia (sia nel singolo che nel doppio), non è arrivato all’appuntamento tedesco nelle migliori condizioni fisiche a causa di alcuni infortuni pregressi: nonostante non sia arrivato a medaglia, resta per lui l’orgoglio di aver partecipato alla manifestazione mondiale che promuove lo sport e il benessere fisico per chi si è visto salvare la vita da un trapianto. Nel caso di Fiore i trapianti sono stati addirittura tre. L’Aou Senese ci tiene a complimentarsi con Francesco Fiore per ciò che sta facendo con la nazionale ANED (Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e trapianto) e per l’importante messaggio che riesce sempre a diffondere, tra sport, solidarietà e vita.

Fonte: Aou Senese