Fucecchio celebra la Liberazione del 1 settembre 1944

Attualità Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile

81 anni di libertà grazie a chi, per questa libertà, ha dato la propria vita. Lunedì 1 settembre, l'amministrazione comunale celebra la Liberazione di Fucecchio, avvenuta il 1° settembre 1944.
Dopo le iniziative legate all'eccidio del Padule di Fucecchio, la rassegna “Estate44” prosegue dunque con un'altra giornata ricca di eventi, promossa dal Comune di Fucecchio in collaborazione con le associazioni ANPI, ANED, FucecchioèLibera, ISPRA e Pro Loco Fucecchio.
Si partirà alle ore 17:30 in via 1° Settembre, con la cerimonia istituzionale, durante la quale la sindaca Emma Donnini deporrà una corona di alloro ai Caduti. Le iniziative si sposteranno poi sul Poggio Salamartano, dove sarà allestita una mostra di oggetti, mezzi e reperti della prima metà del Novecento, a cura delle associazioni del territorio. Alle 18:30 avrà avvio "Quel mazzolin di libertà", evento organizzato da Fucecchioèlibera, cui seguirà una cena sull'aia in attesa del concerto dell'Orchestra da Camera Fiorentina "La storia della radio", in programma alle 21:30 presso la chiesa di San Salvatore. Il concerto è gratuito e non occorre la prenotazione.
“Dopo aver ricordato le vittime dell'eccidio del Padule, “Estate44” prosegue con un'altra giornata ricca di momenti di riflessione – spiega l'assessore alla memoria Alberto Cafaro -. Potremo così ritrovarci e insieme coltivare la memoria del nostro passato, in nome di una libertà conquistata proprio in quel 1° settembre di 81 anni fa. Difficile immaginare occasione migliore per far festa insieme”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Notizie correlate

Fucecchio
Attualità
25 Agosto 2025

Al via il taglio del 'sarello' e della 'sala' nella Riserva Naturale del Lago di Sibolla

Nei giorni scorsi, dopo un breve incontro di tutoraggio, è iniziato il taglio del “sarello” e della “sala” nella Riserva Naturale del Lago di Sibolla. Il taglio delle erbe palustri, [...]

Fucecchio
Attualità
25 Agosto 2025

Fucecchio ricorda Florio Talini: "Resterà sempre un punto di riferimento per tutti noi"

Come ogni 25 agosto, l'amministrazione comunale di Fucecchio ha voluto ricordare Florio Talini, primo cittadino di Fucecchio dal 1995 al 2004, prematuramente scomparso nel 2007. La cerimonia si è tenuta [...]

Cerreto Guidi
Attualità
23 Agosto 2025

Eccidio del Padule. A Stabbia la manifestazione unitaria per l'81esimo anniversario

Si sono svolte nel comune di Cerreto Guidi e più precisamente a Stabbia, le iniziative unitarie per ricordare l’81°anniversario dell’Eccidio del Padule di Fucecchio che coinvolgono i Comuni di Larciano, [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina