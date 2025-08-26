Fuga di gas in Piazzale Donatello, intervento dei vigili del fuoco

Intervento in corso dei Vigili del fuoco a Firenze per una copiosa fuga di gas in Piazzale Donatello, all’intersezione con Borgo Pinti, dovuta a lavori stradali.

Sul posto, dal distaccamento Fi-Ovest del comando di Firenze, sono presenti squadre dei pompieri, tra cui il nucleo NBCR, che stanno garantendo la sicurezza durante le riparazioni effettuate dal personale di Toscana Energia, con l’ausilio di acqua nebulizzata.

È stato richiesto anche l’intervento della Polizia Locale per gestire la circolazione veicolare e pedonale nell’area interessata. L’intervento è ancora in corso e la zona resta monitorata.

Notizie correlate