Furto al supermercato a Fornacette, tre persone arrestate dalla polizia locale

Nei giorni scorsi a Fornacette tre persone sono state arrestate in flagranza per furto aggravato all'interno del supermercato Pam. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Calcinaia, intervenuta sul posto, i tre avevano riempito borse e zaini con numerosi pacchi di caffè e scatolette di tonno, tentando di allontanarsi inosservati. I movimenti sospetti non sono però sfuggiti a una cassiera che ha allertato gli agenti, giunti con una pattuglia sul posto in pochi minuti che ha intercettato i tre nel parcheggio del supermercato, bloccandoli mentre tentavano la fuga a bordo di un'auto.

Accompagnati al comando della polizia locale, sono stati trattenuti in cella per la notte. Il giorno successivo si è svolto il processo per direttissima presso il Tribunale di Pisa, che ha confermato le accuse di furto aggravato. Per due degli arrestati sono state disposte le misure cautelari dell’obbligo di dimora nei rispettivi Comuni di residenza. Il Comando di Polizia Locale ha voluto sottolineare come "questo intervento sia la dimostrazione concreta della costante attività di presidio e di vigilanza sul territorio" si legge in una nota. "La sicurezza dei cittadini rappresenta per noi una priorità assoluta - fanno sapere gli agenti - e operazioni come questa dimostrano quanto sia importante la collaborazione tra personale di vigilanza privata, commercianti e cittadini, che con le loro segnalazioni contribuiscono a rendere più efficace e tempestivo il nostro lavoro".

"L’episodio mette in evidenza - commenta il Dirigente di Polizia Locale Francesco Frutti - non solo l’impegno quotidiano della Polizia Locale nel contrasto ai reati predatori, ma anche la capacità di garantire risposte rapide e incisive, rafforzando così la fiducia della comunità nelle istituzioni preposte alla sicurezza. Ringrazio gli Agenti e la responsabile del Comando Territoriale di Polizia Locale di Calcinaia per la tempestività e prontezza di intervento dimostrata".