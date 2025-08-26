HoopsXCastello, torneo giovanile di Basket a Castelfiorentino

C’è chi ha pensato alle squadre e chi alla pubblicità. Chi ha progettato il Logo e chi si è impegnato nella ricerca degli sponsor, o magari nella comunicazione “social”. E’ nata così, da un gruppo di amici, l’idea di un nuovo torneo giovanile di basket, ribattezzato “HoopsxCastello – quando Castello diventa playground”, che si svolgerà ogni sera da mercoledì 3 a venerdì 5 settembre sul campo di via Galvani, nei pressi del Circolo “Puppino”.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con ABC Basket e la Prociv Arci e patrocinata dal Comune di Castelfiorentino, si presenta come un’opportunità aperta a tutti i giovani che desiderano trascorrere delle serate in modo sano, all’insegna dello sport, del gioco e della socializzazione, attraverso attività create e gestite da loro stessi. Affinché i giovani si sentano soggetti attivi e protagonisti, non solo partecipi, nelle iniziative di loro interesse.

Il torneo “HoopXCastello” prevede squadre da tre a cinque giocatori, suddivisi in due categorie: Junior (nati dai 2012 al 2016, con orario 18.30-21.00) e Senior (nati fino al 2011, con orario 21.00-23.30). La struttura del torneo viene definita in base al numero di squadre iscritte, con una formula che garantirà il corretto svolgimento delle partite e la più ampia partecipazione.

I Circolo “Puppino”, che ha contribuito alla realizzazione del torneo, sarà aperto tutte le sere come punto ristoro e appoggio logistico.

Promotori della manifestazione sono Edoardo Barlabà, Samuele Cipollini, Dario Burgassi, Damiano Valloreia, Tommaso Niccolini (in seguito se ne sono aggiunti altri) per i quali il torneo “nasce con un obiettivo semplice ma importante: offrire ai giovani un’occasione per stare insieme, divertirsi e crescere attraverso lo sport, nel segno del rispetto e della partecipazione civica. Per noi è stata una vera sfida: abbiamo iniziato a organizzarci solo a luglio e in pochissimo tempo, con tanta passione e collaborazione, siamo riusciti a trasformare un’idea in realtà. Siamo convinti che i ragazzi siano il cuore della nostra comunità, ed è a loro che vogliamo dedicare questa iniziativa. Abbiamo fatto del nostro meglio, cercando di gettare le basi per il futuro di questo torneo. Ringraziamo le associazioni che partecipano con noi nell’organizzazione, i nostri sponsor e tutti coloro che ci stanno aiutando nella realizzazione di questo evento”

Entusiasmo anche da Marco Cappellini (Prociv Arci) e Bruno Gazzarrini (ABC Basket): “Un evento sportivo per i ragazzi di Castello ma ancora di più, un momento dove ritrovarsi, stare insieme e sviluppare nuove idee per i giovani del nostro paese. Come associazioni abbiamo fornito loro l'aiuto richiesto ma sempre lasciandoli liberi di portare avanti il loro progetto con le proprie forze”

“Siamo felici per questa iniziativa – osserva il Vicesindaco con delega allo sport, Fabio Tinti – non solo perché valorizza una disciplina sportiva che a Castelfiorentino vanta ormai una lunga tradizione, attestata peraltro dall’ampia disponibilità di strutture e impianti presenti nel nostro territorio, ma soprattutto perché si tratta di un evento pensato e promosso dai giovani di Castelfiorentino, un’opportunità per conoscersi, frequentarsi e stringere nuove amicizie. Un modo sano, insomma, per incontrarsi e trascorrere il proprio tempo libero”.

I promotori – che nell’organizzazione dell’evento hanno poi coinvolto altri amici (Giacomo Ciulli, Daniele Viviani, Cosimo Carzoli, Camilla Dani, Marina Sanesi, Margherita Pasquini, Marco Silvestri, Raffaele Macalindong) -desiderano ringraziare le attività che hanno fortemente creduto in questi ragazzi ed hanno voluto contribuire fattivamente alla realizzazione di questa loro idea: Banca Cambiano 1884 Spa, Sintesi Minerva, Circolo Puppino, Masterwood, Panificio Panchetti, Autoscuola Peruzzi Niccolini, Gardenia, Pub 0571, Riflesso Donna, Masterelectric, Locci Agricoltura, Riello, Radius Valdelsa

Per partecipare è richiesto solo un contributo di 20 euro per squadra. Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare l’account instagram “hoopsXcastello” oppure contattare il 3668314414.

