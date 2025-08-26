Incendio al Viper Theatre, impossibile riaprire nella stessa sede

Il Viper Theatre dovrà rimanere chiuso a lungo dopo il grave incendio che lo ha devastato sabato scorso. A darne conferma è Marco Caciagli, gestore e direttore artistico del locale, che in un video sui social ha parlato di una situazione senza via d’uscita a breve termine.

“Purtroppo l’ipotesi di riaprire nella stessa struttura non è nemmeno lontanamente percorribile – ha dichiarato – dovremo salutare il Viper, per come lo abbiamo conosciuto finora, per molto tempo. E questo ci spezza il cuore”.

Nonostante il colpo durissimo, lo staff sta cercando soluzioni alternative per non annullare la stagione di concerti e spettacoli già programmata. “Avremo bisogno del vostro supporto, anche attraverso iniziative di raccolta fondi – ha aggiunto Caciagli – vi chiediamo di tenere vivo questo affetto per un luogo che ha custodito tanti ricordi. Noi faremo di tutto per crearne di nuovi insieme a voi”.

Tra gli eventi in calendario spiccano i concerti dei Buzzcocks, storico gruppo punk inglese, previsto il 4 ottobre, e di Piero Pelù, atteso il 10 ottobre.