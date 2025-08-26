Incendio in un appartamento di Viale Benedetto Croce, a Firenze: i Vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale e distaccamento di Pontassieve, sono intervenuti alle 10:25 per domare le fiamme che uscivano dalla finestra di un’abitazione al secondo piano di un edificio di tre piani.

Due squadre hanno effettuato subito la ricognizione all’interno dell’appartamento per verificare l’eventuale presenza di persone, mentre sono iniziate le operazioni di spegnimento. L’incendio ha interessato una stanza dell’appartamento e una porzione del terrazzo dell’abitazione adiacente.

Per garantire il rifornimento idrico è stato richiesto anche l’intervento di un’autobotte. Sul posto è presente, a scopo precauzionale, personale sanitario con ambulanza e automedica. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono ancora in corso.