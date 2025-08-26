Incidente tra auto e trattore a Bassa, un ferito

Incidente questa sera a nel territorio di Cerreto Guidi, tra un'auto e un trattore. È successo poco prima delle 19.30 in via di Corliano, nei pressi dell'incrocio con la provinciale Pisana, tra le frazioni di Bassa e Gavena. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118, con un'automedica e un'ambulanza e le forze dell'ordine per i rilievi. Non è nota la dinamica dello scontro che ha coinvolto l'auto e il mezzo agricolo, sul quale sono in corso gli accertamenti. A rimanere ferito un uomo di 82 anni, che è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.

