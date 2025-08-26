Incidente tra pullman turistico, moto e auto sull'Aurelia, strada chiusa. Tre in ospedale

La strada statale 1 Aurelia è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a San Giuliano Terme, al km 338, a causa di un incidente che ha coinvolto un pullman turistico, un’auto e una moto.

Tre persone sono rimaste ferite: due sono state trasportate dal 118 all’ospedale Nuovo Santa Chiara di Cisanello, mentre tutti i turisti a bordo del pullman sono rimasti illesi. Il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria e le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.