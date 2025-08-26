Ladri in azione in una struttura sportiva a Castelfranco: secondo colpo in un mese

Ancora una volta le strutture sportive del comune di Castelfranco di Sotto sono state danneggiate da teppisti o ladri. È il secondo caso in meno di un mese. Prima di Ferragosto era toccato agli annessi del campo sportivo di via dello Stadio. Questa volta il danneggiamento e poi il furto è stato consumato, sempre in via dello Stadio, ma alla tensostruttura “geolitica”. Dell'accaduto si è accorto il membro di un'associazione che utilizza la struttura durante l'anno, quando ha visto che il telo esterno che è copertura e struttura dell'impianto era stato tagliato con un coltello per circa 30 centimetri, lo stesso danno era stato fatto anche al telo interno. Tutto farebbe pensare che non si tratti di un semplice atto vandalico, ma di un tentativo di entrare all'interno della struttura sportiva per poi depredarla. I ladri infatti non sono riusciti a entrare dal taglio praticato per la rigidità del telo di copertura, ma alla fine hanno dovuto sollevarlo alla base e da lì sono riusciti a introdursi all'interno. Dentro è stato riscontrato sommariamente, che mancavano vari attrezzi per l'attività fisica, manubri, pesi e altri oggetti.

L'ennesimo atto di danneggiamento e in questo caso di furto ai beni pubblici del comune, che non è andato giù al sindaco Fabio Mini, che questa mattina si è recato alla stazione locale dei carabinieri per sporgere denuncia. “Non è possibile, in un mese le nostre strutture sportive hanno subito danneggiamenti e furti in ben due occasioni. Questa situazione deve essere fermata, così si buttano via soldi dei contribuenti, senza pensare al disservizio che ne può derivare per le società che utilizzano gli impianti del comune. Per questo ho subito fatto denuncia. Non ho idea di chi possa essere stato, ma spero che i carabinieri possano rintracciarlo e poi in tal caso sarà la giustizia a fare il suo corso. Questo però non toglie che sono profondamente amareggiato, perché già è difficile cercare di garantire impianti utilizzabili alle società sportive del territorio che operano anche in una sorta di funzione pubblica, ma se poi si deve fare i conti con ladri e teppisti allora diventa una “partita” veramente impari. A Castelfranco serve un cambio di passo da parte di tutti, non possiamo e non vogliamo essere ostaggi di chi compie atti contrari alla legge e quindi spero che la giustizia riesca a fermarli”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

Notizie correlate