Legge regionale caregiver familiare, Bundu: "Nessun passo avanti, anzi"

"Gli annunci trionfalistici attorno alla legge regionale 55 del 2025 sono quantomeno fuori luogo. Parliamo di un testo su cui si è lavorato per oltre tre anni e che non introduce niente di sostanziale rispetto all'esistente". Così in una nota Antonella Bundu, candidata alla presidenza della Regione Toscana per Toscana Rossa, sulla legge regionale "Disposizioni per la promozione ed il riconoscimento della figura del caregiver familiare" promulgata dal presidente Eugenio Giani (Qui la notizia).

"Non vengono riconosciuti diritti e non si alleggerisce il carico delle famiglie. Mancano risposte alle necessità materiali e quotidiane di chi, ogni giorno, si occupa di persone non autosufficienti. La definizione della persona caregiver prevede la gratuità di un lavoro che finisce per diventare invisibile, nonostante spesso richieda un costo molto forte anche in termini di pressione sulla salute mentale. Il sistema sociosanitario scarica sui nuclei familiari e spesso sulle donne le proprie assenze, in una società in cui avanza sempre di più l'età media, con bisogni sempre più urgenti di cura delle persone che vivono in città sempre più frammentate, con forti problemi di solitudini.

È un precedente pericoloso: invece di rafforzare i servizi, si certifica che il sistema può poggiare su chi lavora senza diritti né salario. Quali sono, in concreto, le misure previste da questa legge? Un accesso al supporto psicologico che già il SSN prevede, corsi di formazione per indirizzare un lavoro che resta non riconosciuto, una “rete di sostegno” che sulla carta era già stata annunciata in passato, senza reali effetti. Niente sostegno economico, niente sollievo per le famiglie, nessuna semplificazione burocratica. Insomma: nessuna risposta reale. Per questo non sorprende la presa di posizione di CONFAD, che ha seguito passo passo questo percorso e che ha scelto di dissociarsi da un testo incapace di migliorare la vita dei caregiver. E condividiamo le loro parole: meglio nessuna legge che una legge che tradisce le aspettative e cristallizza lo sfruttamento gratuito del lavoro di cura".

Per Bundu "non possiamo continuare a raccontare come gesto di civiltà quello che in realtà è un arretramento. La civiltà sta nel riconoscere il lavoro di cura come parte integrante del welfare pubblico, nel dare diritti e tutele, nell’assicurare che la sanità e i servizi sociali non si reggano sul sacrificio delle famiglie. Il tempo dei proclami è finito. Se davvero vogliamo mettere al centro la cura, servono investimenti, risorse e il riconoscimento del lavoro che i caregiver già svolgono. Solo così potremo parlare di un sistema sociosanitario giusto e universale".