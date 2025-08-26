Giornalismo e cultura del Cuoio piangono la scomparsa di Franco Polidori

Cronaca San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile
franco polidori

È lutto nel giornalismo e nella cultura in Toscana. Franco Polidori è scomparso a settanta anni nel pomeriggio di oggi, martedì 26 agosto. Negli ultimi giorni erano peggiorate le sue condizioni di salute, è venuto a mancare nelle ultime ore.

Originario di San Miniato, o meglio, del Pinocchio (San Miniato Basso) e trasferitosi a Fucecchio, aveva lavorato alle Poste ma era famoso per il suo impegno nel giornalismo e in ambito culturale.

Aveva lavorato per Radioquattro, per Rtmv, per Il Tirreno e era una colonna di Arga, essendo specializzato nell'agroalimentare. Era stato per alcuni anni dell'associazione Fiera del Libro Toscano, la scrittura era la sua grande passione: la sua ultima opera in ordine cronologico è stata sul mitico Sombrero, con un volume presentato nel febbraio scorso in occasione del cinquantesimo anniversario della sala da ballo (Qui l'intervista).

I funerali si svolgeranno giovedì 28 agosto alle ore 10 nella chiesa collegiata di Fucecchio. Gonews e la Xmediagroup si stringono attorno alla famiglia di Polidori e ne ricordano lo spessore giornalistico.

Notizie correlate

Pisa
Cronaca
24 Agosto 2025

Controlli nel Pisano e nel Cuoio, 11 patenti ritirate e 11 denunce

È di dodici persone denunciate in stato di libertà il bilancio dei controlli intensificati svolti nel corso della settimana dai Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa. Le pattuglie dei Nuclei [...]

Castelfranco di Sotto
Cronaca
24 Agosto 2025

Muore il noto critico d’arte Carlo Pepi, il ricordo del Rotary Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore

Il Club Rotary Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore esprime le più sentite condoglianze alla famiglia del noto critico d’arte Carlo Pepi venuto a mancare all’età di 87 anni. La notizia [...]

San Miniato
Cronaca
22 Agosto 2025

Scontro tra bici e auto a San Miniato, 41enne in ospedale

Incidente intorno alle 13 a San Miniato, in via della Gioventù a Ponte a Egola, dove un'auto e un ciclista si sono scontrati. L'impatto è stato forte e il ciclista [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina