Giornalismo e cultura del Cuoio piangono la scomparsa di Franco Polidori

È lutto nel giornalismo e nella cultura in Toscana. Franco Polidori è scomparso a settanta anni nel pomeriggio di oggi, martedì 26 agosto. Negli ultimi giorni erano peggiorate le sue condizioni di salute, è venuto a mancare nelle ultime ore.

Originario di San Miniato, o meglio, del Pinocchio (San Miniato Basso) e trasferitosi a Fucecchio, aveva lavorato alle Poste ma era famoso per il suo impegno nel giornalismo e in ambito culturale.

Aveva lavorato per Radioquattro, per Rtmv, per Il Tirreno e era una colonna di Arga, essendo specializzato nell'agroalimentare. Era stato per alcuni anni dell'associazione Fiera del Libro Toscano, la scrittura era la sua grande passione: la sua ultima opera in ordine cronologico è stata sul mitico Sombrero, con un volume presentato nel febbraio scorso in occasione del cinquantesimo anniversario della sala da ballo (Qui l'intervista).

I funerali si svolgeranno giovedì 28 agosto alle ore 10 nella chiesa collegiata di Fucecchio. Gonews e la Xmediagroup si stringono attorno alla famiglia di Polidori e ne ricordano lo spessore giornalistico.

Notizie correlate