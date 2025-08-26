Nuove risorse 2025/2026 per i tirocini curriculari

Con una delibera approvata dalla Giunta lo scorso 4 agosto su proposta dell'assessora all'Università e alla ricerca Alessandra Nardini, la Regione ha stanziato centomila euro per finanziare tirocini curriculari retribuiti nei percorsi universitari per il prossimo anno accademico, erogati con un apposito bando adottato dalla Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, che rimarrà aperto per tutto l’ anno accademico o sino ad eventuale esaurimento delle risorse.

Il bando è destinato alle studentesse e agli studenti iscritti alle Università ed agli Istituti di Alta formazione artistica e musicale toscani impegnati in tirocini che rilascino almeno 12 crediti formativi universitari o che durino almeno 300 ore, validi ai fini del percorso di studi. I soggetti (enti o aziende pubbliche o private) che decidano di attivare un tirocinio e di riconoscere a studentesse e studenti un rimborso forfettario di almeno 600 euro possono richiedere un contributo regionale di 400 euro; il cofinanziamento raggiunge i 600 euro se il tirocinio è attivato in favore di soggetti disabili o svantaggiati.

Per poter beneficiare di questa opportunità, studentesse e studenti interessati devono avere un’età massima di 32 anni, mentre nessun limite è previsto invece per studentesse e studenti con disabilità. Dovranno inoltre essere iscritti agli ultimi anni dei percorsi di laurea, a master o agli altri corsi del terzo ciclo di formazione universitaria.

“Un intervento importante – sottolineano il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessora Nardini - che si colloca nel solco dell’impegno che come Regione Toscana mettiamo in campo per garantire concretamente il diritto allo studio e favorire il successivo inserimento lavorativo delle ragazze e dei ragazzi. In questa legislatura abbiamo investito molto in questo senso, puntando sulla formazione come leva di emancipazione sociale e anche come strumento per offrire maggiori opportunità di successiva buona occupazione, stabile, sicura e di qualità”.

Il contributo regionale rimborsa 400 euro mensili, che diventano 600 per studentesse e studenti con disabilità, sino ad un massimo di 6 mesi, mentre può essere richiesto dal soggetto ospitante una solo volta per lo stesso studente o studentessa. Per accedere al contributo il bando prevede una serie di condizioni ed obblighi che devono essere rispettati dai soggetti che attivano tirocini curriculari retribuiti.

Fonte: Ufficio stampa

