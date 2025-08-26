Passeggiata tra cibo e storia a Lucardo Alta

La Condotta Slow Food Empolese Valdelsa, in collaborazione con la Cantina Montalbino di Montespertoli e la Comunità di Lucardo, organizza una passeggiata con visita a Lucardo Alta e degustazione di prodotti e vini della Cantina. Appuntamento Sabato 13 settembre.
Qua di seguito il programma.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Montespertoli
Montespertoli
Cultura
30 Luglio 2025
Lo spettacolo musicale Non ci sono più le quattro stagioni di una volta nella cornice dell'iniziativa Festival Amedeo Bassi, andrà in scena, ai giardini della scuola primaria "Machiavelli" di Montespertoli, giovedì 31 luglio [...]
Montespertoli
Cultura
23 Luglio 2025
È online l’e-book “Puccini 100: genio e innovazione”, un progetto didattico, musicale e multimediale nato per celebrare il centenario della morte di Giacomo Puccini (1924–2024) e i diritti delle donne. Il [...]
Montespertoli
Cultura
23 Luglio 2025
Dal 27 luglio al 3 agosto 2025, Montespertoli ospita la sedicesima edizione del Festival Amedeo Bassi, frutto della collaborazione tra tre importanti realtà culturali attive sul territorio: la Nuova Filarmonica Amedeo Bassi, [...]
<< Indietro