Polizze auto mai attivate a Ponte a Egola, denunciato 43enne ex broker assicurativo

I Carabinieri della Stazione di Ponte a Egola hanno denunciato in stato di libertà un 43enne ex broker assicurativo per truffa.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo, che fino a febbraio operava per un’agenzia locale, avrebbe intascato 1.740 euro tra aprile e dicembre 2024 dalle vittime, con l’impegno di attivare o rinnovare la polizza auto di loro proprietà. La truffa è emersa quando, nel dicembre 2024, le vittime sono state fermate dalla Polizia Municipale di Foiano della Chiana (AR) e sanzionate per la mancanza di copertura assicurativa.

Gli accertamenti documentali e patrimoniali hanno confermato che il 43enne non aveva mai provveduto alle polizze, trattenendo per sé l’intera somma. La sua eventuale responsabilità sarà valutata dalle autorità competenti nel prosieguo del procedimento, nel rispetto della presunzione d’innocenza.