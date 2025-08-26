Rapina persona in strada con calci e pugni a Empoli, fermato un giovane

Nel tardo pomeriggio del 22 agosto, gli agenti del Commissariato di Empoli hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un giovane cittadino marocchino, ritenuto autore di una rapina ai danni di un 32enne albanese.

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 17:10 l’uomo si sarebbe avvicinato alla vittima, appena uscita da un negozio di compro oro, colpendola con calci e pugni e sottraendole 120 euro. La persona aggredita è stata soccorsa dagli agenti e dal 118, riportando una frattura al naso, lesioni alla spalla sinistra e altri traumi, e trasportata all’ospedale di Empoli.

L’aggressore è stato identificato grazie alle telecamere di sorveglianza del centro e rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria di Empoli. Durante la perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 11,65 grammi di hashish.

Il giovane, già con precedenti penali, è stato fermato per rapina aggravata, lesioni personali e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e trasferito al carcere di Sollicciano a Firenze.

