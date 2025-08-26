Rapina persona in strada con calci e pugni a Empoli, fermato un giovane

Cronaca Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

L'uomo, che era appena uscita da un compro oro, ha riportato la frattura al naso, lesioni alla spalla sinistra e altri traumi

Nel tardo pomeriggio del 22 agosto, gli agenti del Commissariato di Empoli hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un giovane cittadino marocchino, ritenuto autore di una rapina ai danni di un 32enne albanese.

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 17:10 l’uomo si sarebbe avvicinato alla vittima, appena uscita da un negozio di compro oro, colpendola con calci e pugni e sottraendole 120 euro. La persona aggredita è stata soccorsa dagli agenti e dal 118, riportando una frattura al naso, lesioni alla spalla sinistra e altri traumi, e trasportata all’ospedale di Empoli.

L’aggressore è stato identificato grazie alle telecamere di sorveglianza del centro e rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria di Empoli. Durante la perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 11,65 grammi di hashish.

Il giovane, già con precedenti penali, è stato fermato per rapina aggravata, lesioni personali e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e trasferito al carcere di Sollicciano a Firenze.

Notizie correlate

Empoli
Cronaca
25 Agosto 2025

Giovane investita in strada a Empoli: 24enne in codice giallo

Una giovane è stata portata in ospedale dopo esser rimasta vittima di un incidente a Empoli. La ragazza, di ventiquattro anni, stava attraversando la strada in prossimità di via Sanzio [...]

Empoli
Cronaca
25 Agosto 2025

Evacuazione per bomba a Empoli e Vinci, approvato Piano operativo: tutto quel che c'è da sapere

Nei giorni scorsi le Giunte comunali di Empoli e Vinci hanno approvato il ‘Piano operativo di Evacuazione’ redatto dai rispettivi uffici protezione civile comunali per le operazioni di bonifica dell’ordigno bellico rinvenuto [...]

Toscana
Cronaca
24 Agosto 2025

È morta Meri Malucchi, ex pallavolista e promotrice della campagna 'Alziamo il Muro'

È morta Meri Malucchi, 58 anni di Lamporecchio, ex pallavolista di serie A1 e A2, con un passato a Firenze e nell'Empoli Pallavolo, e poi allenatrice di lunga carriera, Direttore [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina