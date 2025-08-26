Regionali, Calenda fuori dal 'campo largo'. Giani: "Non me ne sono accorto"

Eugenio Giani minimizza l’uscita di Azione dal campo largo in vista delle regionali toscane. “Il passo indietro di Calenda? Non me ne sono nemmeno accorto, rispetto ai militanti e le persone che si impegnano su di me”, ha detto il presidente della Regione durante un sopralluogo.

Giani ha sottolineato la compattezza della sua coalizione: “Noi abbiamo un bel campo largo che da Renzi arriva a M5s passando per il sostegno di +Europa, Socialisti, Repubblicani e poi, naturalmente, Partito Democratico, di Alleanza Verdi e Sinistra. Insomma, siamo una bella coalizione, un bel campo largo”.