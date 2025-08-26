Regionali, Meini (Lega): "Al fianco di Tomasi per coalizione forte e coraggiosa. Sarò in prima linea"

Elena Meini, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, conferma il proprio sostegno ad Alessandro Tomasi come candidato del Centrodestra alle prossime elezioni regionali in Toscana.

“Il 15 febbraio scorso la Lega mi aveva indicata come candidata Presidente alla Regione, scelta per la quale ringrazio nuovamente il mio partito per la fiducia e il sostegno dimostrato – afferma Meini – Ieri, con la decisione definitiva, attesa da tempo, di puntare su Alessandro Tomasi come candidato Governatore del Centrodestra, entriamo pienamente nel vivo della campagna elettorale... È una scelta che condivido e sostengo convintamente: oggi più che mai serve una coalizione forte, vera, unita da idee e coraggio”.

Meini sottolinea l’impegno e l’esperienza maturata sul territorio: “Per me sono stati mesi intensi, durante i quali ho incontrato tanti cittadini e ho raccolto spunti importanti per migliorare la vita quotidiana delle persone. L’entusiasmo e la voglia di fare non mi sono mai mancati e continuerò ad essere, al fianco di Tomasi, un punto di riferimento trainante di questa campagna elettorale. La Lega, come sempre, saprà dare qualità, concretezza e forza alla coalizione”.

Sull’avversario, il presidente uscente Eugenio Giani, Meini osserva: “Lasciamo a Giani un ‘campo largo’ che appare ogni giorno più fragile e diviso dopo i diktat dei 5 Stelle; il Centrodestra invece si presenta coeso e determinato. La Lega sarà, ne sono certa, protagonista e decisiva per quel cambiamento che i toscani chiedono da anni”.