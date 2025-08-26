Regionali, Nascosti (FI): "Centrodestra unito con Tomasi. Ora costruire progetto politico vincente"

"Con il centrodestra unito in Toscana con Alessandro Tomasi Presidente, al quale faccio un grande in bocca al lupo, inizia la seconda fase come proposto dall'on. Deborah Bergamini" commenta in una nota Nicola Nascosti di Forza Italia. "Davanti all’accordo Pd 5 Stelle in Toscana, credo sia doveroso il tentativo di coinvolgere nello schieramento di centrodestra tutte le forze moderate che non condividono questo salto nel buio e solo Forza Italia per la sua storia per i suoi valori può farsene carico e costruire un progetto politico vincente, che può traguardare oltre i confini regionali. Condivido le condizioni poste ovviamente ma è nostro compito provare a dare una risposta a chi vuole un alternativa al ritorno al passato al governo ideologico Pd-5 Stelle, se non sarà possibile con Azione lo sarà con gli elettori".

