Regionali, Tomasi (Cdx): "Gareggiamo per vincere e cambiare la storia della Regione"

Politica e Opinioni Toscana
Alessandro Tomasi

Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia ed esponente di Fratelli d’Italia, candidato del centrodestra alla presidenza della Toscana, si dice pronto alla sfida: “Non ho paura, convincerò anche le persone del centrosinistra”.

In un’intervista al Corriere della Sera, Tomasi afferma che la partita è aperta e che la sua coalizione può generare entusiasmo “mentre Pd e 5 Stelle restano attorcigliati al potere”. Il candidato accusa gli avversari di voler continuare a puntare sul reddito di cittadinanza, mentre lui propone formazione e occupazione per evitare la fuga dei giovani.

Al QN Tomasi ha sottolineato come alla sua campagna si stiano avvicinando “persone di mondi diversi, anche dal centrosinistra, perché c’è bisogno di una nuova visione per la Toscana”.

“Non gareggiamo per partecipare – conclude – ma per vincere e cambiare la storia della Regione”.

