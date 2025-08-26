Rotta una tubatura dell’acquedotto durante dei lavori: disagi a Figline Valdarno

Cronaca Figline e Incisa Valdarno
Condividi su:
Leggi su mobile

Disagi idrici questa mattina nella zona di San Biagio a Figline Valdarno, dove una tubatura dell’acquedotto è stata accidentalmente danneggiata durante lavori effettuati da una ditta su altri servizi sotterranei.

L’improvvisa rottura ha provocato l’interruzione dell’erogazione dell’acqua in diverse utenze della parte nord del paese, lasciando i residenti senza approvvigionamento. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Publiacqua, che hanno immediatamente avviato le operazioni di riparazione.

La società ha reso noto che l’acqua sarebbe stata riaperta intorno alle ore 14, con una graduale normalizzazione del servizio nel corso del pomeriggio e della serata.

Intanto, la Polizia municipale ha monitorato la situazione viaria per consentire i lavori di ripristino in sicurezza.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]

Figline e Incisa Valdarno
Cronaca
5 Agosto 2025

Trovato con la cocaina mentre è ai domiciliari: arrestato a Figline

Già agli arresti domiciliari, durante un controllo d'iniziativa da parte dei carabinieri, è stato sorpreso in possesso di droga nella sua abitazione. Per questo un uomo, marocchino di 31 anni, [...]

Figline e Incisa Valdarno
Cronaca
10 Luglio 2025

Picchia violentemente senza motivo il suo cane, denunciato

A Figline e Incisa Valdarno, i carabinieri hanno denunciato a piede libero un uomo di 30 anni, residente nella zona, ritenuto responsabile del reato di maltrattamento di animali ai sensi [...]



Tutte le notizie di Figline e Incisa Valdarno

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina