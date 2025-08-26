Rotta una tubatura dell’acquedotto durante dei lavori: disagi a Figline Valdarno

Disagi idrici questa mattina nella zona di San Biagio a Figline Valdarno, dove una tubatura dell’acquedotto è stata accidentalmente danneggiata durante lavori effettuati da una ditta su altri servizi sotterranei.

L’improvvisa rottura ha provocato l’interruzione dell’erogazione dell’acqua in diverse utenze della parte nord del paese, lasciando i residenti senza approvvigionamento. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Publiacqua, che hanno immediatamente avviato le operazioni di riparazione.

La società ha reso noto che l’acqua sarebbe stata riaperta intorno alle ore 14, con una graduale normalizzazione del servizio nel corso del pomeriggio e della serata.

Intanto, la Polizia municipale ha monitorato la situazione viaria per consentire i lavori di ripristino in sicurezza.

