Sangue, Avis Toscana fa il bilancio dell’estate: "Oltre 1.100 donazioni in più rispetto al 2024"

“Quest’estate i toscani hanno dato una risposta straordinaria sulle donazioni di sangue e plasma: tra luglio e agosto registriamo un incremento complessivo di 1.133 donazioni, pari all’8,5% in più rispetto allo stesso periodo del 2024”. A dirlo è Claudia Firenze, presidente di Avis Toscana, facendo il bilancio delle donazioni Avis dell’estate 2025.

“Solo dal 1° al 20 agosto abbiamo registrato 690 donazioni in più rispetto al 2024, pari a un incremento del 14,3% – sottolinea la presidente di Avis Toscana –. A luglio le donazioni erano cresciute di 443 unità, pari al +5,17%”.

“Dietro a questi numeri ci sono gesti concreti che hanno permesso a tante persone di ricevere cure e terapie salvavita – continua Firenze –. Il nostro ringraziamento va ai nostri volontari, alla rete regionale del sistema sangue e naturalmente ai donatori, che hanno dimostrato grande sensibilità anche nei mesi caldi”.

“Il risultato raggiunto – aggiunge la presidente di Avis Toscana – è anche frutto del lavoro quotidiano delle sedi territoriali di Avis in tutta la Toscana, che hanno saputo mantenere vivo il contatto con i donatori e promuovere con costanza la cultura della solidarietà”.

“Un aspetto fondamentale per una buona raccolta di sangue e plasma – conclude Firenze – è la programmazione, perché prenotare la propria donazione permette di garantire continuità alle scorte e di rispondere con efficacia ai bisogni delle strutture sanitarie, in ogni periodo dell’anno”.

Fonte: Avis Toscana