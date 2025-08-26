Sanità in lutto: muore Alessandro Scarafuggi, ex dg delle Asl di Massa Carrara e Pistoia

La sanità toscana piange la scomparsa di Alessandro Scarafuggi, già direttore generale dell’Asl 1 di Massa Carrara dal 2002 al 2007 e successivamente alla guida dell’Asl di Pistoia. A darne notizia è stata l’Asl Toscana nord ovest, sottolineando il contributo dato da Scarafuggi in anni cruciali di riorganizzazione del sistema sanitario locale.

La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione anche a livello istituzionale. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha espresso in una nota il cordoglio suo personale e della giunta: “Ho appreso con dolore la notizia della prematura scomparsa di Alessandro Scarafuggi – ha detto –. Ricordo la competenza e la passione che hanno sempre contraddistinto il suo impegno come dirigente della sanità toscana. Sono vicino, in questo momento così doloroso, alla famiglia”.

Scarafuggi è ricordato dai colleghi come un manager capace, attento al territorio e ai bisogni dei cittadini, che ha contribuito a innovare l’organizzazione sanitaria nelle province di Massa Carrara e Pistoia.

Fonte: Regione Toscana