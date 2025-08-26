Scuola via Magenta, Duranti (Cdx): "Mini e Ghiribelli si preoccupino del nido"

Apprendiamo dell'ennesima polemica sterile del sindaco Mini e del vicesindaco Ghiribelli, questa volta per un investimento di 80mila euro sulla scuola primaria di via Magenta. Qualsiasi investimento sulle scuole è sempre il benvenuto, ma quello che lascia perplessi è l'ostinata necessità di questa amministrazione di scatenare continue polemiche per offuscare la realtà.

“Capisco - afferma la consigliera Ilaria Duranti - che dopo un anno di legislatura, i finanziamenti ottenuti e gli interventi avviati sono pressoché nulli e che si vada avanti con progetti e risorse della precedente amministrazione tanto criticata. E capisco anche che si senta la necessità di scatenare ogni volta polemiche per annebbiare la realtà. Invece di perdere tempo ad attaccarmi, forse Mini e Ghiribelli dovrebbero preoccuparsi del cantiere dell’asilo nido, fermo da mesi con l'impresa che ha abbandonato i lavori, o dei lavori in piazza Garibaldi che non sono mai partiti, rischiando di farci perdere il finanziamento regionale - dichiara Duranti”.

“Se pensano ci siano state irregolarità - incalza la consigliera ed ex assessora alla scuola Ilaria Duranti rivolgendosi direttamente a sindaco Mini e vicesindaco Ghiribelli - denuncino a chi di competenza, altrimenti la smettano di fare comunicati di propaganda per degli interventi, come da loro scritto, da farsi tranquillamente alla fine dell’anno scolastico e non in somma urgenza. I fatti non si annebbiano con le chiacchiere. E per favore, non mi vengano a dare lezioni su investimenti di edilizia scolastica. Nei cinque anni nel quale ho avuto onere e onore di occuparmi di scuola insieme all’ex sindaco Gabriele Toti abbiamo investito qualcosa come oltre 2 milioni di euro: dalla palestra scolastica di Orentano, al rifacimento dei bagni delle scuole Pascoli di Orentano e Da Vinci di Castelfranco, dalla manutenzione straordinaria della secondaria di Piazza Mazzini di Castelfranco, con interventi di efficientamento energetico, all’avvio del cantiere di ampliamento del Nido comunale di piazza Garibaldi. La verità è che finora hanno mostrato solo immobilismo e continue, estenuanti polemiche. Castelfranco merita fatti concreti e non ha tempo per la loro propaganda - conclude Duranti”.

Gruppo consiliare “Castelfranco Unita” PD-PSI-Alleanza Verdi & Sinistra-Azione