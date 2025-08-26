"Scuole che promuovono salute", con il nuovo accordo della Regione la rete sale a 223 istituti

La Regione, l’Ufficio Scolastico Regionale e un’ampia rete di partner istituzionali, ha rinnovato e rafforzato l’Accordo di collaborazione per la governance integrata della Rete delle Scuole che promuovono salute, uno strumento che unisce sanità, scuola e università con l’obiettivo di migliorare il benessere psicofisico degli studenti e promuovere stili di vita salutari. Alla firma dell’accordo partecipano, oltre alla Regione e all’USR Toscana, le tre Aziende USL, le Università di Firenze, Pisa e Siena, l’INAIL e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Con questo atto viene garantita la prosecuzione di interventi coordinati e di lungo periodo, in linea con il Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 e con gli indirizzi del Piano sanitario e sociale integrato regionale.

La Rete, nata nel 2022 con 28 istituti, oggi ne conta 223 di ogni ordine e grado distribuite su tutto il territorio regionale, con una scuola capofila individuata nell’I.C. “Lastra a Signa” (FI). Ogni scuola aderente è impegnata in progetti su sei aree principali: star bene a scuola e life skills, affettività e sessualità consapevoli, prevenzione delle dipendenze, cultura della sicurezza, cittadinanza e donazione, alimentazione e movimento.

"Con questo accordo – ha detto il presidente Eugenio Giani – consolidiamo una grande alleanza tra istituzioni, scuole e sanità, che mette al centro i nostri ragazzi. Promuovere la salute significa garantire non solo servizi sanitari, ma anche contesti educativi che aiutino bambini e adolescenti a crescere con consapevolezza, responsabilità e rispetto di sé e degli altri. È un investimento sul futuro della Toscana".

L’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini, ha sottolineato: "La scuola è il luogo in cui si formano i cittadini di domani, per questo rappresenta un contesto privilegiato di promozione della salute. La crescita della rete a 223 istituti scolastici è un risultato straordinario, frutto di un lavoro condiviso e di una visione intersettoriale. Con questo accordo rendiamo stabile un modello che integra educazione, prevenzione e benessere, in coerenza con l’approccio One Health e con gli obiettivi dell’Agenda 2030".

L’assessora a istruzione, formazione e lavoro, Alessandra Nardini, ha aggiunto: "Questo accordo è un esempio concreto di come scuola e sanità possano lavorare insieme per il bene delle nuove generazioni. Sostenere gli studenti con progetti di educazione alla salute, al benessere e alla cittadinanza attiva significa contribuire alla loro crescita integrale e rafforzare il legame tra comunità educante e comunità territoriale. È un impegno che conferma la centralità della scuola come luogo di formazione e di inclusione".

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa