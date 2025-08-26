Stabbia, partono le lezioni di strumento musicale

Al via le lezioni di strumento musicale a Stabbia! Con la fine delle vacanze estive iniziano infatti gli attesissimi incontri presso il Circolo ACSI XXIII Agosto in Via Provinciale Francesca inseriti nel prestigioso Progetto Ferruccio Benvenuto Busoni e finalizzati alla diffusione del linguaggio musicale ed alla valorizzazione del talento e della passione individuale.

Dal 1° settembre sarà possibile contattare i Docenti al numero 3332708867 www.youtube.com/@alessiocioni6329per fissare una prima prova assolutamente gratuita di pianoforte, canto, violino o tromba: gli insegnanti sono tutti concertisti e professionisti di grande e comprovata esperienza, a dimostrazione dell'impegno, della validità e soprattutto qualità del percorso.

"Per un Allievo è fondamentale iniziare un percorso musicale di qualità, con veri professionisti al suo fianco, in grado di risolvere problematiche tecniche, maturate individualmente, acquisire un livello di autonomia significativa e, soprattutto, ottenere grandi soddisfazioni: la trasmissione del linguaggio e della corretta pratica musicale devono provenire direttamente solo da professionisti riconosciuti, esperti del loro mestiere e capaci di trasmettere le loro esperienze, passione e vera cultura musicale".

Promotore e direttore artistico del Progetto Busoni è il Maestro empolese Alessio Cioni, "Uno dei talenti più straordinari della sua generazione" cit. Maria Tipo.

Il Maestro ha cominciato lo studio della musica e del pianoforte all'età di cinque anni con la Prof.ssa Giulia Ninci. Sotto la guida del M° Enrico Stellini si è diplomato nel 1999 col massimo dei voti,la lode e la menzione d'onore presso il Conservatorio "R. Franci" di Siena. Ha seguito corsi di interpretazione pianistica:nel 1998 con il M° Piero Rattalino,nel 2003 con il M° Leslie Howard e nel 2004 con la M° Oxana Yablonskaya al Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht.Dopo questo ultimo masterclass,ha suonato presso la Main Hall del Muziekcentrum Vredenburg,eseguendo musiche di Liszt.Nel 2008 ha seguito il Corso di Perfezionamento presso l’Accademia Musicale Chigiana di Siena tenuto dal Maestro Joaquin Achucarro e ha ottenuto il Diploma di Merito come migliore partecipante al Corso. Ha frequentato il Corso Triennale di perfezionamento pianistico tenuto dal M° Andrea Lucchesini presso l'Accademia di Musica di Pinerolo (TO) e nel 2004 ha ottenuto il Diploma. Nel 2005 si è esibito presso la Sala Patrizia Cerutti Bresso dell' Accademia di Pinerolo,eseguendo un programma interamente lisztiano:Rapsodia Ungherese nr. 9,Benediction de Dieu dans la solitude,Rapsodia Spagnola,Sonata in Si minore e Fantasia quasi sonata "Dopo una lettura di Dante".Ha preso parte a concorsi Europei ed Internazionali: Pinerolo,2001 1° Premio Assoluto Cantù ,2002 2° Premio,per pianoforte e orchestra Gorizia,2002 3° Premio Premio Pecar Bolzano,2003 6° Premio "F. Busoni" Pordenone 2004 2° Premio "Gante European Competition" San Marino Competition, 2004 2° Premio Belgrado International Competition,2004 1° Premio Assoluto e Premio speciale del pubblico Si è esibito in concerti in Italia ed all'estero. Tra i più importanti: Sierre (Switzerland) nel 2000 presso l'Hotel de Ville, Porto (Portugal) nel 2002 presso l'Ipanema Park, Los Angeles U.S.A. nel 2002 presso il Civic Auditorium di Pasadena con la Tchaikovsky Symphony Orchestra eseguendo il Terzo Concerto di Sergej Rachmaninov per pianoforte ed orchestra, Barga (LU) nel 2003 presso il Teatro dei Differenti, Cagliari nel 2003 presso il Palazzo Siotto, Firenze nel 2003 presso il Teatro della Pergola "Amici della Musica", Empoli nel 2003 presso il Teatro Shalom, Sulmona nel 2004 presso l'Auditorium dell'Annunziata,Pistoia nel 2007 presso il Salone Vescovile, nel 2005 ha suonato il Secondo Concerto di Franz Liszt con la Radio e TV Symphony Orchestra di Belgrado presso il Teatro Kolarac,Roma nel 2012 presso Palazzo Braschi, nel 2013 a Firenze presso Santo Stefano a Ponte Vecchio e presso il Teatro della Pergola con l’ Orchestra da Camera Fiorentina. Nel 2015 ha eseguito la Fantasia Corale Op. 80 di L. v. Beethoven con l’ Orchestra ed il Coro di Borgo San Lorenzo; sempre nel 2015 ha eseguito il Terzo Concerto Op. 37 di Beethoven con l’ Orchestra da Camera Fiorentina a Firenze. Si è esibito in concerto cameristico insieme al violinista Paolo Chiavacci ad Albino (Bg) in occasione del Festival di Primavera 2007; è stato invitato dalla Cleveland (U.S.A.) State University e si è esibito in una serie di concerti presso la Drinko Hall ed a Canton (Ohio) presso la Walsh University. Nel 2015 a Firenze ha partecipato alla Masterclass Internazionale di Direzione d’Orchestra con l’ Orchestra da Camera Fiorentina ottenendo il Diploma Speciale di Merito. Dal 2014 è stato docente di pianoforte presso il Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno e presso il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia e dal 2013 è docente di pianoforte principale alla Masterclass Internazionale Estiva di Cutigliano (PT) organizzata dal Centro di Formazione Musicale di Pistoia. Si è esibito in concerto con l’Orchestra Bellini di Catania presso il Teatro Greco di Taormina in occasione del “Taormina International Book Festival” www.taobuk.it . Nel 2017 è uscito il disco "Alessio Cioni, Piano Live", etichetta EMA Records www.emavinci.it con musiche di P. I. Tchaikovsky, F. Liszt e S.Rachmaninoff. www.youtube.com/@alessiocioni6329

Fonte: Ufficio stampa