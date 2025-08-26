Tomasi candidato, FdI Empoli: "Garanzia di competenza e ascolto"

Fratelli d’Italia Empoli accoglie con grande soddisfazione la notizia dello scioglimento della riserva e dell’indicazione unanime, da parte dei vertici regionali della coalizione di centrodestra, di Alessandro Tomasi come candidato alla presidenza della Regione Toscana.

La scelta di Tomasi, sindaco di Pistoia e coordinatore regionale di FdI, rappresenta il coronamento di un percorso politico serio e condiviso, che ha saputo tenere unite le forze della coalizione e che oggi offre ai cittadini toscani una prospettiva chiara e credibile di cambiamento.

Fratelli d’Italia Empoli, già mobilitato sin dal primo momento in cui il nome di Tomasi è stato fatto pubblicamente, farà la propria parte con impegno e determinazione, come ha sempre fatto in passato per sostenere i candidati della coalizione di centrodestra. Tutti i quadri del partito saranno coinvolti attivamente in questa sfida, nella certezza che l’intera coalizione saprà muoversi compatta e unita a sostegno del programma elettorale di Tomasi.

Dopo decenni di governo di centrosinistra, segnati da immobilismo e occasioni mancate, la Toscana ha bisogno di una svolta concreta e di un’amministrazione capace di coniugare visione e pragmatismo, così come Tomasi ha dimostrato nella sua esperienza da sindaco.

Per questo invitiamo non solo gli elettori del centrodestra, ma anche tutti i cittadini che credono nella necessità di un rinnovamento, a mobilitarsi con entusiasmo e convinzione per sostenere Alessandro Tomasi in questa sfida decisiva.

La sua candidatura è garanzia di competenza, ascolto e capacità di costruire: un centrodestra unito, compatto e coeso è oggi pronto a guidare la Toscana verso una stagione di buon governo, all’altezza delle aspettative dei cittadini.

Isacco Cantini – Coordinatore Fratelli d’Italia Empoli