Torna il gazebo della Lega al mercato settimanale di Fucecchio

La Lega di Fucecchio torna in piazza. Dopo una pausa estiva di circa venti giorni, la sezione locale del Carroccio, guidata dal segretario Marco Cordone, sarà domani mercoledì 27 agosto in Piazza XX Settembre, dalle 9 alle 13, con un gazebo al mercato settimanale. L’iniziativa servirà a incontrare i cittadini e a discutere del Decreto Sicurezza, recentemente convertito in legge, e della realizzazione della Tenenza dei Carabinieri.

“Dopo circa 8 mesi di continui solleciti e richieste da parte nostra, abbiamo appreso che entro il 2028 a Fucecchio dovrebbe essere realizzata la Tenenza dei Carabinieri, nell'ex edificio scolastico Landini Marchiani oggetto anche di nostri sopralluoghi” ha dichiarato Cordone. “La Tenenza dei Carabinieri è una struttura essenziale per permettere di avere un consistente contingente di militi dell'Arma dedicato solo al territorio della Città che ha dato i natali a Indro Montanelli, Comune importante e complesso della Città Metropolitana di Firenze... il quale ha al suo interno anche una parte di rilievo del sistema collinare delle Cerbaie, purtroppo ai più noto per l'intensa attività di spaccio di droga che si verifica in quell'area”.

Al presidio saranno presenti, oltre al segretario Cordone – che ricopre anche l’incarico di vicesegretario provinciale vicario di Firenze – la giovane militante Elisa Gini, da tempo al fianco della Lega nelle manifestazioni pubbliche.

Quella di domani sarà la 29ª iniziativa promossa nel 2025 dalla sezione di Fucecchio. “Le prossime elezioni regionali – sottolinea il comunicato – non troveranno impreparata la Lega fucecchiese”.

