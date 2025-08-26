Turista insegue i rapinatori, arrestato un 16enne a Viareggio

Un turista piemontese ha inseguito i rapinatori che lo avevano aggredito e, grazie al suo intervento, la polizia ha arrestato un 16enne marocchino nella notte tra sabato 23 e domenica 24 agosto a Viareggio.

Il giovane, insieme a un complice riuscito a fuggire nella pineta, aveva assalito la vittima in viale Europa, nella Darsena, colpendola con calci e pugni e strappandogli una collanina d’oro. La vittima ha subito allertato gli agenti di una Volante, che si sono uniti all’inseguimento riuscendo a bloccare uno dei due rapinatori.

Il 16enne ha opposto resistenza con calci e pugni contro i poliziotti, ma è stato fermato. Addosso gli è stata trovata la catenina appena rubata.

Accusato di rapina aggravata, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, il minore è stato trasferito all’istituto penale minorile di via Orti Oricellari a Firenze. La procura minorile ha chiesto la convalida dell’arresto; l’udienza è fissata per il 27 agosto.