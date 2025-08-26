Un brindisi all’amicizia: Montespertoli e Neustadt insieme per il 32° Appuntamento con la Birra

L’Associazione Gemellaggi di Montespertoli, con il patrocinio del Comune di Montespertoli, presenta il 32° Appuntamento con la Birra di Neustadt a.d. Aisch (Germania), che si terrà venerdì 5 e sabato 6 settembre 2025 al Parco Urbano. Un evento che da oltre trent’anni rafforza il legame tra le due comunità gemellate e che porta a Montespertoli l’atmosfera tipica delle feste bavaresi. Saranno due serate all’insegna della convivialità, della musica e delle eccellenze gastronomiche, con le tradizionali birre tedesche accompagnate da piatti tipici come würstel, brezeln e molte altre specialità.

Quest’anno la manifestazione si arricchisce di un appuntamento particolarmente significativo: domenica 7 settembre, alle ore 18:30 nel Palazzo comunale, si svolgerà infatti una cerimonia dedicata a Klaus Meier, sindaco di Neustadt a/d Aisch dal 2008, che si appresta a concludere il suo lungo mandato. Tuttavia, l’impegno, la vicinanza e l’amicizia non termineranno in quanto pochi mesi fà è stato eletto presidente del Comitato Gemellaggi di Neustadt. La cerimonia si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini, dello stesso Klaus Meier e del presidente dell’Associazione Gemellaggi di Montespertoli Giuseppe Statello. A seguire avverrà la consegna di un dono voluto dall’amministrazione comunale e la proiezione di un video che ripercorrerà i tanti anni di collaborazione e amicizia tra le due comunità.

“L’Appuntamento con la Birra non è soltanto una festa, ma un simbolo della nostra storia di amicizia e collaborazione con la comunità di Neustadt a.d. Aisch.” dichiara Alessandra De Toffoli, Assessora con delega ai gemellaggi e tradizioni popolari. “Da oltre trent’anni questo evento ci ricorda quanto sia importante coltivare i legami internazionali, non solo attraverso le istituzioni, ma anche con momenti di convivialità, di scambio culturale e di condivisione delle tradizioni. Quest’anno avremo inoltre l’occasione di rendere omaggio al sindaco Klaus Meier, che ha guidato il suo Comune con grande spirito di apertura e che continuerà a rafforzare il gemellaggio come presidente del Comitato. Siamo orgogliosi di poter celebrare insieme questi giorni di festa, che uniscono birra, musica e gastronomia alla forza dei rapporti umani che negli anni si sono consolidati e che rappresentano una ricchezza per tutta la comunità di Montespertoli.” conclude.

La serata si concluderà con un brindisi, suggellando ancora una volta il valore del gemellaggio tra Montespertoli e Neustadt, un legame che continua a crescere e a rinnovarsi di anno in anno.